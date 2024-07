「メタルギアソリッド」シリーズのアナログ盤サントラ。6枚組で全53曲

6枚組「METAL GEAR SOLID: THE VINYL COLLECTION」

(C)Konami Digital Entertainment

6月28日に配信された人気ゲーム「メタルギア」シリーズの最新情報を発信するYouTube番組「METAL GEAR - PRODUCTION HOTLINE #01」にて、シリーズのサウンドトラックとオフィシャルアレンジを収録したアナログ盤2種の発売が告知された。6枚組「METAL GEAR SOLID: THE VINYL COLLECTION」と2枚組「METAL GEAR SOLID: VINYL SELECTIONS」の2種類で、編集部で確認したところ、Amazonで予約を受け付けている。

いずれも10月10日発売で、価格は6枚組のTHE VINYL COLLECTIONが33,000円、2枚組のVINYL SELECTIONS(通常版)が14,300円だった。

Konami Digital EntertainmentとLaced Recordsが発売するもの。6枚組のTHE VINYL COLLECTIONは、シリーズのサウンドトラックやオフィシャル・アレンジを収録したヴァイナル・ボックスセットで全53曲を収録する。いずれもレコードは重量盤。

すべての楽曲は特別にリマスターされ、ヘヴィーウェイトのLPにプレス、背表紙付きのインナースリーブは、シルバー・ラミネート・ラップが印刷された硬質ボードのスリップケースに収められる。シリーズを象徴するイラストの中から選ばれたアーカイブ・アートワークが使用されるているのも特徴。

収録曲はメタルギアシリーズのオリジナル・サウンドトラックと、20周年と25周年のアニバーサリーにリリースされた「Metal Gear Music Collection」のために制作されたオフィシャル・アレンジから53曲がセレクトされており、「Snake Eater」、「The Best is Yet to Come」、「Here's to You」、「Sins of the Father」など、多くのファンに人気の楽曲も含まれる。

また6枚目のディスクは2部構成で、「Solid Sneaking」と名付けられたサイドAは、長年のステルシー・キューを紹介。「Vs. Boss」と名付けられたサイドBは、ボス戦のキューに特化したものとなっている。「最後には猿にまつわるボーナスも存在する」とのこと。

選りすぐりの18曲を収録した2枚組「METAL GEAR SOLID: VINYL SELECTIONS」

10月18日発売のVINYL SELECTIONSは、シリーズのサウンドトラック、オフィシャルアレンジから選りすぐりの18曲を収めた2枚組。

またLaced RecordsとOfficial Konami Shop(いずれも英語サイトのみ)では、オリジナル盤面デザイン版の予約も受け付けている。

METAL GEAR - PRODUCTION HOTLINE #01 (メタルギア公式) | KONAMI(グッズ告知は17分10秒から)