明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０４：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・失業率
２２：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がＥＣＢ（欧州中央銀行）主催の討議に参加
２２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：霞ヶ関Ｃ<3498>，放電精密<6469>
※東証グロース上場：ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>
出所：MINKABU PRESS
０４：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・失業率
２２：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がＥＣＢ（欧州中央銀行）主催の討議に参加
２２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：霞ヶ関Ｃ<3498>，放電精密<6469>
※東証グロース上場：ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>
出所：MINKABU PRESS