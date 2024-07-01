明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０４：００　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
０８：５０　日・マネタリーベース
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１０：３０　豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１８：００　ユーロ・失業率
２２：３０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がＥＣＢ（欧州中央銀行）主催の討議に参加
２２：３０　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：霞ヶ関Ｃ<3498>，放電精密<6469>
※東証グロース上場：ＰＲＩＳＭ　ＢｉｏＬａｂ<206A>

出所：MINKABU PRESS