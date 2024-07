世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」が、ワーナー ブラザースが運営する初の日本国内向け公式ECサイト「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」をオープンしました☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」オープン

オープン日:2024年6月27日(木)

2024年6月16日に開業1周年を迎えたアジア初のスタジオツアー「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

素晴らしいセットや衣装、小道具などの展示とインタラクティブな体験に加えて、魔法ワールドのグッズをとり揃えているスタジオツアーショップも大人気となっています。

今回、スタジオツアー東京内、世界最大のハリー・ポッターショップである「メインショップ」と、9と3/4番線に隣接する「レイルウェイショップ」で販売している人気のグッズをオンラインでも購入できるようになりました!

ワーナーブラザースが運営する公式ECサイトとしては「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」がアメリア、イギリスに続き日本が世界で3番目、日本国内向けでは初の展開となります。

「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」では、ローブやホグワーツのスクールトランクへの名入れなど、日本ではスタジオツアー東京内のショップでのみで行っているサービスも実施。

また、レイルウェイショップのみで提供している、フォントや色など細部まで映画の世界を忠実に表現した「アクセプタンスレター(ホグワーツ入学許可証)」も購入することができます。

さらに、蛙チョコレートやバーティーボッツの百味ビーンズといった、作品の中で登場するお馴染みのお菓子に加え、

ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮にちなんだグッズ、

普段づかいにもぴったりなハンカチや文房具など、スタジオツアーで人気のグッズを中心にラインナップされています。

また、旅行のお土産としても人気の個包装されたお菓子も購入可能。

スタジオツアー東京に来場後のお買い忘れはもちろん、スタジオツアーまで足を運べない遠方の方も楽しめるグッズが揃えられています。

映画『ハリー・ポッター』シリーズの世界にインスパイアされた様々なグッズが手に入る公式オンラインショップ。

今後実施される予定の、新グッズやサービスの追加はもちろん、オンライン限定グッズやプロモーションにも期待が高まります!

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターよりオープンした、公式オンラインストア「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」の紹介でした。

