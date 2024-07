【あみあみ「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-C03: HAL 826 / Handler Walter」】予約開始:7月1日16時11月 発売予定価格:18,860円

通販サイト「あみあみ」は、アクションフィギュア「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-C03: HAL 826 / Handler Walter」を7月1日16時より予約を開始する。発売は11月を予定しており、価格は18,860円。

本製品は、フロムソフトウェアのロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、ハンドラー・ウォルターが搭乗する機体「IB-C03: HAL 826」を、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で商品化したもの。

今回通販サイト「あみあみ」にて本製品の掲載が行なわれており、7月1日16時より予約受付を開始する予定となっている。

なお本製品以外にも、「ROBOT魂 <SIDE MS> GAT-X105E+AQM/E-X09S ストライクノワールガンダム ver. A.N.I.M.E.」や「ROBOT魂 <SIDE MS> RMS-179 ジムII(地球連邦軍仕様) ver. A.N.I.M.E.」のほか、再販の「ROBOT魂」商品なども同時刻に予約開始予定となっている。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)創通・サンライズ