あみあみにて「ROBOT魂 ＜SIDE AC＞ IB-C03： HAL 826 / Handler Walter」が7月1日16時より予約開始！ストライクノワールやジムIIも同時刻に予約開始
【あみあみ「ROBOT魂 ＜SIDE AC＞ IB-C03： HAL 826 / Handler Walter」】
予約開始：7月1日16時
11月 発売予定
価格：18,860円
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware， Inc. All rights reserved.
予約開始：7月1日16時
11月 発売予定
価格：18,860円
通販サイト「あみあみ」は、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AC＞ IB-C03： HAL 826 / Handler Walter」を7月1日16時より予約を開始する。発売は11月を予定しており、価格は18,860円。
本製品は、フロムソフトウェアのロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、ハンドラー・ウォルターが搭乗する機体「IB-C03: HAL 826」を、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で商品化したもの。
今回通販サイト「あみあみ」にて本製品の掲載が行なわれており、7月1日16時より予約受付を開始する予定となっている。
なお本製品以外にも、「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GAT-X105E+AQM/E-X09S ストライクノワールガンダム ver. A.N.I.M.E.」や「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RMS-179 ジムII(地球連邦軍仕様) ver. A.N.I.M.E.」のほか、再販の「ROBOT魂」商品なども同時刻に予約開始予定となっている。
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