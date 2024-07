UKISS、新曲からヒット曲のステージまで！韓国で初のファンコンサートを開催

第2世代を代表するボーイズグループUKISSが、ファンと特別な思い出をつくった。彼らは29日、ソウル西大門(ソデムン)区YES24 WANDERLOCH HALLにて、韓国初のファンコンサート「2024 UKISS FAN CONCERT<First Memories>」を開催し、ファンと出会った。「First Memories」はUKISSがデビュー後、韓国で初めて開催するファンコンサートだ。彼らはこれまでの時間を網羅したセットリストを通じて、ファンと特別な夏の日の思い出をつくった。ステージの他にも、トークやゲームなどの様々なコーナーを用意し、プレゼントのような公演を披露した。

この日、彼らはレトロなサウンドをベースにした爽やかなサマーソング「The Wonderful Escape」で華やかにオープニングを飾った。それから「Bingeul Bingeul」「Stop Girl」「0330」「Someday」など、ファンのテチャン(歌に沿って一緒に歌うこと)を誘導する代表曲のステージで、現場の雰囲気を盛り上げた。25日に発売された13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」の収録曲のステージも続いた。彼らはタイトル曲「Stay with me」では流麗なダンスを、「Beautiful you are」ではKISSme(UKISSのファン)へのセレナーデを繰り広げた。特に、彼らのメガヒット曲をトレンディに再アレンジした「ManManHaNi(2024 Ver.)」のステージでファンを熱狂させた。2回目の公演の最後を飾るアンコール曲では、ファンソング「For KISS Me」を選曲し、会場のファンを感動させた。韓国での初のファンコンサートを終えたUKISSは「デビュー16年で初めて開催したファンコンサートであるだけに、胸がいっぱいで、感動的だった。KISSmeの皆さんと一緒だったので、もっと幸せだったと思う。いつも変わらずに応援してくれてありがとう」と感想を語った。UKISSは7月、日本の3都市で単独コンサート「2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More」を開催し、活動を続けていく予定だ。