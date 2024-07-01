東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ポスプラ、ペルセウスがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ポスプラ、ペルセウスがS高

1日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数193、値下がり銘柄数360と、値下がりが優勢だった。



個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、リグア<7090>、セルシード<7776>がストップ高。ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>は一時ストップ高と値を飛ばした。アールプランナー<2983>、ビリングシステム<3623>、ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ<3695>、ココペリ<4167>、オンコセラピー・サイエンス<4564>など16銘柄は年初来高値を更新。ホープ<6195>、ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ<4374>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、ジェノバ<5570>は値上がり率上位に買われた。



一方、地域新聞社<2164>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>がストップ安。ＡＨＣグループ<7083>は一時ストップ安と急落した。Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ<1431>、ロゴスホールディングス<205A>、ＢＲＵＮＯ<3140>、Ｍマート<4380>など12銘柄は年初来安値を更新。インテグループ<192A>、ＧＭＯ ＴＥＣＨ<6026>、インテグラル<5842>、クオリプス<4894>、レジル<176A>は値下がり率上位に売られた。



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