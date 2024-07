YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのお母さん『ルル』ちゃんと、ブリティッシュショートヘア のお父さん『レオ』くんの間に生まれた子猫ちゃん達の動画です。子猫ちゃん達の可愛らしい様子は85万以上再生されており「ずうっと見ていられる。可愛いとしか言えない」「海外からの閲覧者が多いですね。それだけ、この子達のかわいさは国境を超えて愛されてるってことだね」「Their cuteness is out of this world(彼らの可愛さはこの世のものではありません)」と可愛さに悶絶するコメントが多く寄せられました。

箱の中の子猫達

まだまだ小さい子猫ちゃん達は仲良く5匹で箱の中。みんなのびのびと、元気いっぱいに過ごすのでした。小さいながら子猫ちゃん同士でじゃれつく場面もありますが、何だか絡まって踏んづけて抱きついてと、とっても無力なコロコロ感。見ていて安心感がある平和なじゃれつきだったんだとか。

一生懸命歩く子猫

みんな元気いっぱいです!

まだ素早く動けずに小さな毛玉がもぞもぞと動いている状況にですが、なぜか見ているだけで幸せな気持ちになってしまいます。そんな子猫達は箱のお外にも興味があるようで…。

いざ箱の外へ!

飼い主さんが子猫ちゃん達を一匹ずつ箱の外へ。子猫達は今まで自分たちが入っていた段ボールの箱の外をしっかりゆっくりパトロール。匂いを確認しながら前へと進んでいったんだそう。こんな子猫の頃から警戒心をしっかり持って行動する姿に思わず感動してしまいますね…。

壁が気になるのかな?

ナデナデしてもらって嬉しそうです

お母さん猫達は子猫達の様子を心配そうに近く見守ってくれていたんだそう。子猫達が少しでも危ないことをしそうになると駆けつけて阻止しようとしてくれるので飼い主さんも安心して見ていられますね!

まだ簡単に出入りはできないみたい

飼い主さんに寄って行ってしまいます

やっぱり飼い主さんのそばに行っちゃう子猫

楽しそうに遊んでいてもやっぱり飼い主さんの近くが安心するようで、飼い主さんの足元へ寄って行ってしまう子猫。飼い主さんは少しリラックスしてもらおうと、子猫の身体を持ち上げて左右にフリフリ。子猫が両手を広げて左右に揺られながらフリフリしてダンスしているような姿に思わず笑顔になってしまいます…。

あふれ出る大冒険感

ご飯のお皿が大きく見えます

しっかり遊んで箱に戻してもらった子猫達は、まだまだ元気な様子で箱から飼い主さんを見つめるのでした。箱の外で元気に駆け回るのもそう遠くないかもしれませんね!

手を添えてもらって左右にフリフリ

小さい子猫のフリフリが可愛過ぎました!

子猫ちゃん達の様子に「かわいくて、笑うしかない」「みんな可愛い過ぎて見続けてしまい私のスケジュールが狂いっぱなしで困ります。」と多くのコメント共に反響が寄せられました。ただただ可愛いだけで見ている人たちを幸せにしてしまうすごい力を持っている子猫達でした!

YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』では、スコティッシュフォールドのお母さん『ルル』ちゃんと、ブリティッシュショートヘア のお父さん『レオ』くんの間に生まれた子猫ちゃん達。そして子猫達のお兄ちゃん『ラテ』くんが一緒に過ごすルルちゃん一家のとにかく可愛い猫ちゃん達のにぎやかな日常の様子が投稿されており、子猫達の近況もご覧いただけます。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』さま

執筆:明

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。