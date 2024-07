サイバーエージェントの連結子会社であるAI Shiftは7月1日、企業向け生成AI導入支援サービス「AIシフトサービス」において、職種別に特化した生成AIリスキリングの提供を開始したことを発表した。企業向け生成AI導入支援サービス「AIシフトサービス」が職種別に特化した生成AIリスキリングを提供AI Shiftは、生成AI人材を育成する「生成AIリスキリング支援」と企業ごとに生成AIソリューションを開発する「生成AI業務改革支援」を一貫して行う「AIシフトサービス」を5月より提供している。

このたび新たに開始する職種別カリキュラムでは、従来の「生成AIリスキリング」に加え、営業・マーケター・人事・エンジニア向けに特化した講座を提供する。同カリキュラムはサイバーエージェントにおいても実施しており、受講者の生成AIの活用率が受講前と比較して3倍に向上し、エンジニア向けのカリキュラムでは受講後に生成AIを組み込んだ機能を実装できるエンジニアが多く輩出されるなど、日々の業務において活用が進んでいるという。職種別カリキュラムでは、従来の「生成AIリスキリング」で提供していた基礎講座に加え、より具体的な業務での生成AIの活用方法を学び、受講後すぐに実務に活かせる状態を目指す。営業リスト作成、資料作成、メールの一次返信文作成などの業務を効率化し、顧客対応時間を増やすことを目指す「生成AIリスキリング for 営業」、市場・顧客調査、3C分析、ペルソナ作成などの業務を効率化し、マーケティング戦略のアウトプット品質を向上させることを目指す「生成AIリスキリング for マーケター」、面談の議事録作成や求人票作成などの業務を効率化して人と組織に向き合う時間を増やし、業績向上を目指す「生成AIリスキリング for 人事」、エンジニアの開発スキルを底上げし、生成AIをアプリケーションに組み込めるようにすることを目指す「生成AIリスキリング for エンジニア」といった職種ごとの業務に特化したカリキュラムを提供する。「AIシフトサービス」において提供される職種別カリキュラムなお、職種別カリキュラムの提供に先立ち、「生成AIリスキリング for 人事」について、実際に受講したサイバーエージェント常務執行役員・CHOの曽山哲人氏とAI Shiftの生成AIリスキリング支援責任者を務める伊藤優氏が「人事が生成AIを活用すべき理由」について解説するオンラインセミナーを開催する。実施日時は7月5日14:00〜15:00。参加希望者はこちらのフォームから申し込む。