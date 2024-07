IZ*ONE出身イ・チェヨン、3rdミニアルバム「SHOWDOWN」ハイライトメドレーを公開

IZ*ONE出身のイ・チェヨンが、ニューアルバムのハイライトメドレーを公開した。WMエンターテインメントは1日0時、イ・チェヨンの3rdミニアルバム「SHOWDOWN」のハイライトメドレー映像を公開した。今回の映像には、6月27日にミュージックビデオの予告映像を公開し、ファンから好反応を得ているタイトル曲「Don't」をはじめ、話題を集めた先行公開曲「Summer Heat」、ガレージビートとシンプルなギターリズムが軽快な「Supernatural」、感性的なアコースティックギターサウンドの「Standing On My Own」、叙情的な楽器旋律のバラード曲「Dreaming」まで多彩な音楽が盛り込まれた。

イ・チェヨンは曲によって変わる背景とストリートファッション、大胆なバックレスの衣装まで様々な着こなしを披露した。パフォーマンスクイーンらしい様々なスタイルのダンスも目を引く。「Standing On My Own」のクレジットには、「Choreography by イ・チェヨン」と書かれており、タイトル曲「Don't」にはRozalinとイ・チェヨンの名前が並んで刻まれている。彼女は6月21日に公開されたトラックリストを通じて、タイトル曲「Don't」と収録曲「Dreaming」の作詞に参加したことも明らかにした。イ・チェヨンの3rdミニアルバム「SHOWDOWN」は、7月3日午後6時に公開される。