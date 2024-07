宝島社から、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス&ミニーマウス」と「ドナルドダック&デイジーダック」アートのカードが付いた『ヴァイスシュヴァルツ|Disney SPECIAL CARD BOOK』が登場!

冊子には「ミニーマウス」と「デイジーダック」のおちゃめな表情がかわいいアートをあしらったヴァイスシュヴァルツブラウのカードも必ず1枚封入されます☆

宝島社 ディズニー『ヴァイスシュヴァルツ|Disney SPECIAL CARD BOOK』

発売日:2024年7月30日(火)

価格:1,815円(税込)

販売店舗:全国の書店、Amazon など

宝島社から『ヴァイスシュヴァルツ|Disney SPECIAL CARD BOOK』が登場。

「ヴァイスシュヴァルツ」は、2008年にスタートした、ブシロードが販売しているトレーディングカードゲームです。

140種類以上のタイトルから、自分の好きなタイトルだけでデッキを組んで遊べるのが人気のゲームで、国内外から支持を得ています。

今回発売される『ヴァイスシュヴァルツ|Disney SPECIAL CARD BOOK』は、おすすめデッキなどを紹介する24ページの冊子と共に、限定PRカード3枚をセットで封入。

カードには、世界のコスチュームをテーマに、中世のメキシコ、イタリア、フランスなど、貴重な「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、「ドナルドダック」と「デイジーダック」のアートが使用されてます。

ヴァイスシュヴァルツのPRカードデザインは全4種で、Aの2種セット、もしくはBの2種セットのいずれかを封入。

どちらのセットになるかは購入後のお楽しみです。

どちらか1枚は必ず箔押し加工が施された豪華パラレル仕様カードになっています!

さらに、「ミニーマウス」と「デイジーダック」のおちゃめな表情がかわいいアートをあしらったヴァイスシュヴァルツブラウのカードも必ず1枚封入されるのも嬉しいポイントです☆

※Aの組み合わせorBの組み合わせどちらか計3枚が付録になります

世界のコスチュームがテーマの衣装をまとった「ミッキーマウス&ミニーマウス」と「ドナルドダック&デイジーダック」を描いた限定カードが付属したスペシャルブック。

2024年7月30日より販売が開始される、宝島社『ヴァイスシュヴァルツ|Disney SPECIAL CARD BOOK』の紹介でした☆

