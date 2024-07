セガから、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』とサンリオのキャラクターたちがコラボレーションした新作カプセルトイの第2弾が登場!

リップやイヤホンなども入るビニールポーチ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルビニールポーチコレクション」が発売されます☆

セガ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルビニールポーチコレクション」

発売予定:2024年7月上旬

※諸般の事情により発売時期が変更になる可能性があります

価格 :各500円(税込)

サイズ:全長約10cm

種類:全6種

販売店舗:全国のカプセルトイコーナー

セガが展開する『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』とサンリオのキャラクターたちがコラボしたカプセルトイの第2弾としてビニールポーチが登場。

各ユニットのコラボイラストデザインを使用した「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルビニールポーチコレクション」が展開されます。

全長約10cmでリップやイヤホンなども入る使いやすくかわいいサイズのグッズです。

ラインナップは「ハローキティ」と「初音ミク」、「KAITO」と「タキシードサム」たちを描いた「バーチャルシンガー」柄のほか

「ディアダニエル」と「星乃一歌」や「ポムポムプリン」と「天馬咲希」たちを描いた「Leo/need」デザイン

「KIRIMIちゃん.」と「花里 みのり」や「桃井愛莉」と「マイメロディ」の穏やかなワンシーンを切り取った「MORE MORE JUMP!」アート

見つめあう「コロコロクリリン」と「小豆沢 こはね」、「バッドばつ丸」と「東雲彰人」たちを描いた「Vivid BAD SQUAD」柄

「けろけろけろっぴ」と「天馬司」や「シナモロール」と「鳳えむ」たちの華やかなアートを落とし込んだ「ワンダーランズ×ショウタイム」デザイン

「クロミ」を抱きしめる「東雲絵名」や「まるもふびより」とお揃いのブランケットをかぶった「宵崎奏」たちを描いた「25時、ナイトコードで。」の全6種類。

サンリオキャラクターと各ユニットがコラボした、かわいいポーズや仕草もポイントです☆

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』とサンリオのキャラクターたちがコラボしたカプセルトイの第2弾。

全国のカプセルトイコーナーに2024年7月上旬より登場する、セガ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルビニールポーチコレクション」の紹介でした☆

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652083

