【アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.】2025年7月 発売予定価格 通常版:37,070円 スペシャル版:44,220円

海外のフィギュアメーカー「APEX」は、フィギュア「アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.」を2025年7月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は37,070円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜に所属する巡洋戦艦「天城」が着せ替え衣装「走水静蓮」の姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

涼しげな水着やボリューミーな髪や巨大な艤装まで再現しており、水着のヴェールはクリア素材を用いることで透明感溢れる仕上がりで、細かく造形されたアクセサリーや艤装のメカニカルな部分は異なる質感を塗装で表現している。

また本製品では、「アクリル展示ケース」が追加で付属するスペシャル版の発売も予定している。価格は44,220円。

「アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.」

仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/7スケール サイズ:全高 約250mm(台座含め) 素材:PVC、ABS

特典「色紙」

アクリル展示ケース付きスペシャル版

展示ケージサイズ:W 400mm x D 300mm x H 300mm

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。