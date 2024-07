KISS OF LIFE、新曲「Sticky」MV公開…サマーソングで新たな魅力を披露

KISS OF LIFEが、新曲のミュージックビデオを公開した。



本日(1日)0時、KISS OF LIFEは公式SNSを通じて、デジタルシングル「Sticky」のミュージックビデオを公開た。



ミュージックビデオでKISS OF LIFEは、輝くビジュアルとセクシーでエネルギッシュなパフォーマンスを披露。ダンサーたちと楽しそうに笑顔で踊る姿が目を引いた。



「Sticky」は優雅な弦楽器で始まり、そこに柔らかいムーンバートン(Moombahton)のサウンドが加わる。真夏の爽やかな感性を表現したサビが感覚的な映像美と調和し、KISS OF LIFEならではの愛らしさを表現。韓国国内外のファンの注目を集めた。



KISS OF LIFEのニューデジタルシングル「Sticky」は、自分たちだけの自由で眩しい夏の日を表現した作品で、これまで披露してきた強烈な姿とは相反する雰囲気の音楽だ。