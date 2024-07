ドレスコーズが2014年にリリースしたアルバム『1』が発売から10年を迎えるにあたり、それを記念したアナログLPのリイシュー盤【『1』LP 10th Anniversary Reissue】の発売が決定した。『1』のLP盤は、2015年に開催されたライブツアー<Tour 2015 "Don't Trust Ryohei Shima">の会場限定で販売されたのち、数量限定で通販が行われたがすでに廃盤となっており入手困難な商品。

『1』LP 10th Anniversary Reissue



2024年9月18日発売予約:https://kingeshop.jp/shop/g/gNAS-2138/?elr=44598[価格]¥4,400(税抜価格¥4,000)[形態]LP[品番]NAS-2138収録内容【A面】M1:復活の日M2:スーパー、スーパーサッドM3:LilyM4:この悪魔めM5:ルソー論M6:アニメみたいな【B面】M7:みずいろM8:才能なんかいらないM9:もうがまんはやだM10:妄想でバンドをやる(Band in my own head)M11:あん・はっぴいえんどM12:RepriseM13:愛に気をつけてね購入者特典“世界に1つだけ大判ポストカード”(サイズ:W120mm×H235mm)