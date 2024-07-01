ニューダッド、初来日を記念しデビュー・アルバム『Madra』来日記念盤CDを発売
Photo by Alice Backham
2024年1月26日（金）にリリースされたアイルランド出身の新人インディー・ロック・バンド、ニューダッドのデビュー・アルバム『Madra』が、2024年10月の初来日公演を記念し、来日記念盤CDとして2024年9月4日（水）に発売される。来日記念盤CDには歌詞対訳とボーナス・トラックが含まれる予定だ。
アルバム『Madra』（アイルランド語で「犬」という意味）は、フロントのJulieが自分を発見、崩壊そして見つめ直す旅に出る内容について描かれている作品で、プロデュースはバンドの長年のコラボレーターであるクリス・ライアンが手掛け、ミックスは1990年代以降のグランジ・サウンドの傑作を数多く手がけたAlan Moulderが担当している。
アイルランドのゴールウェイ出身の4人組ニューダッドの最大の魅力は、ピクシーズやザ・キュアー、スローダイヴや、1990年代のシューゲイザー・バンドの影響を感じられるダークでメロディアスなギター・サウンドに、フロントのJulieが綴る多感な心情を描いた歌詞世界だ。
＜ニューダッド来日公演＞
10/23（Wed）東京 duo MUSIC EXCHANGE ※SOLD OUT
10/24（Thu）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
https://smash-jpn.com/live/?id=4188
ニューダッド『マドラー』来日記念盤
WPCR-18682 / \3,300（税込み）
※ボーナス・トラック収録
予約： https://japan.lnk.to/madra
1.Angel
2.Sickly Sweet
3.Where I Go
4.Change My Mind
5.In My Head
6.Nosebleed
7.Let Go
8.Dream of Me
9.Nightmares
10. White Ribbons
11. Madra
12.Clouds
◆ニューダッド・オフィシャルサイト