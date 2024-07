Photo by Alice Backham

2024年1月26日(金)にリリースされたアイルランド出身の新人インディー・ロック・バンド、ニューダッドのデビュー・アルバム『Madra』が、2024年10月の初来日公演を記念し、来日記念盤CDとして2024年9月4日(水)に発売される。来日記念盤CDには歌詞対訳とボーナス・トラックが含まれる予定だ。アルバム『Madra』(アイルランド語で「犬」という意味)は、フロントのJulieが自分を発見、崩壊そして見つめ直す旅に出る内容について描かれている作品で、プロデュースはバンドの長年のコラボレーターであるクリス・ライアンが手掛け、ミックスは1990年代以降のグランジ・サウンドの傑作を数多く手がけたAlan Moulderが担当している。

ニューダッド『マドラー』来日記念盤



2024年9月4日(水)発売WPCR-18682 / \3,300(税込み)※ボーナス・トラック収録予約: https://japan.lnk.to/madra1.Angel2.Sickly Sweet3.Where I Go4.Change My Mind5.In My Head6.Nosebleed7.Let Go8.Dream of Me9.Nightmares10. White Ribbons11. Madra12.Clouds