Photo by Alice Backham

2024年1月26日（金）にリリースされたアイルランド出身の新人インディー・ロック・バンド、ニューダッドのデビュー・アルバム『Madra』が、2024年10月の初来日公演を記念し、来日記念盤CDとして2024年9月4日（水）に発売される。来日記念盤CDには歌詞対訳とボーナス・トラックが含まれる予定だ。

アルバム『Madra』（アイルランド語で「犬」という意味）は、フロントのJulieが自分を発見、崩壊そして見つめ直す旅に出る内容について描かれている作品で、プロデュースはバンドの長年のコラボレーターであるクリス・ライアンが手掛け、ミックスは1990年代以降のグランジ・サウンドの傑作を数多く手がけたAlan Moulderが担当している。

「『Madra』は、人間のあらゆる複雑なコンディションを描いており、その事実から逃げることもできずずっと犬のように追いかけてくるという意味でつけたの。収録楽曲に息を吹き込んでくれた最高のチームと組めたし、みんなに聴いてもらいたい！皆さんもこの曲に共感ができ、救いとなってくれるといいな」──Julie


アイルランドのゴールウェイ出身の4人組ニューダッドの最大の魅力は、ピクシーズやザ・キュアー、スローダイヴや、1990年代のシューゲイザー・バンドの影響を感じられるダークでメロディアスなギター・サウンドに、フロントのJulieが綴る多感な心情を描いた歌詞世界だ。

＜ニューダッド来日公演＞

10/22（Tue）東京 duo MUSIC EXCHANGE　※追加公演
10/23（Wed）東京 duo MUSIC EXCHANGE ※SOLD OUT
10/24（Thu）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
https://smash-jpn.com/live/?id=4188

ニューダッド『マドラー』来日記念盤

2024年9月4日（水）発売
WPCR-18682 / \3,300（税込み）
※ボーナス・トラック収録
予約： https://japan.lnk.to/madra
1.Angel
2.Sickly Sweet
3.Where I Go
4.Change My Mind
5.In My Head
6.Nosebleed
7.Let Go
8.Dream of Me
9.Nightmares
10. White Ribbons
11. Madra
12.Clouds



◆ニューダッド・オフィシャルサイト