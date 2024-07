【モデルプレス=2024/07/01】韓国のショート動画SNSで流行し、日本にもトレンドが波及している「ティラミスケーキ」チャレンジ。13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のJEONGHAN(ジョンハン)もチェレンジに参加するなど、アイドルの中でも流行中。「ティラミスケーキ…ティラミスケーキ」と一度聴いたら耳から離れないこの曲の正体とは?

◆韓国発「ティラミスケーキ」チャレンジが流行中

◆本家はインディバンドWe Are The Night 人気俳優や歌手がカバー

◆「ハンターハンター」のアニメーションでバズ

「ティラミスケーキ…ティラミスケーキ…まるで君はティラミスケーキ…甘いティラミスケーキ」と繰り返すキュートな歌詞に乗せて、誰でも真似できる簡単なダンスを踊る動画がTikTokやInstagramリールで流行中。SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)、IVE(アイヴ)、ZEROBASEONE(ZB1 読み:ゼロベースワン/略称:ゼベワン)、BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)、少女時代のテヨン(TAEYEON)、NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)などアイドルたちも続々と挑戦しており、最近ではJO1(ジェイオーワン)やM!LKなど日本のアイドルグループのメンバーもチャレンジに参加。日本でも人気の音源になっている。原曲は、韓国のインディシーンで活躍するポップバンドWe Are The Nightが2015年にリリースしたその名も「Tiramisu Cake」。9年も前に発表された曲だが、有名になったのは2018年。同年KBSで放送された短編ドラマ『to. Jenny』で、主演のキム・ソンチョルが同曲を歌うシーンがあり、ドラマのオリジナルサウンドトラックとしてもリリースされ話題になったのだ。ソンチョルはドラマ『その年、私たちは』、『ヴィンチェンツォ』、『ブラームスは好きですか?』等への出演知られる人気俳優。ミュージカル俳優としても知られるソンチョルは歌唱力の高さでも有名で、「Tiramisu Cake」でも美声を聞くことができる。そんな「Tiramisu Cake」に、今年再び光が当たることに。坂口健太郎&小松菜奈主演の日本映画『余命10年』が4月に韓国で再公開されることとなり、人気シンガーソングライター10cmが『余命10年』とのコラボレーションプロジェクトとして「Tiramisu Cake」のカバー音源を公開したのだ。こうして再注目を浴びた「Tiramisu Cake」。ショート動画プラットフォームでは、アニメ『ハンターハンター』のゴンにAIモーション生成で踊らせたアニメーションがバズったことで、大きな人気を集めることに。ゴンのアニメーション通り、腕を上げてお尻をふる振り付けでSNSミームになっており、音源はWe Are The Nightの原曲を使用している人が多いよう。中毒性満点の「ティラミスケーキ」チャレンジブームは今後もしばらく続きそうだ。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】