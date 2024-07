『ブレードランナー 2049』(2017)や『デューン 砂の惑星』シリーズなどで知られるドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の新作映画が2026年12月18日に米公開となることが分かった。現在開発中の『デューン3(仮題)』の可能性があるとも報じられている。

米によれば米ワーナー・ブラザースは、ヴィルヌーヴ監督の新作映画が『デューン』シリーズでタッグを組む米レジェンダリー・ピクチャーズ製作によるものであることを発表。企画の詳細については明らかにされなかった。

現時点でヴィルヌーヴ監督の次回作候補は2つ。一つが、が主演を務めるSF超大作『デューン 砂の惑星』シリーズ第3作。2024年3月に公開されたの成功を受けて、フランク・ハーバート原作『デューン 砂漠の救世主』に基づいた第3弾が製作されていることが判明している。

もう一つが、同じく米レジェンダリー製作の核戦争を題材としたアニー・ジェイコブセンによる新著『Nuclear War: A Scenario』の映画化企画。『デューン3』製作決定と同じタイミングで企画で、ヴィルヌーヴ監督はプロデューサーのほか脚色、監督のいずれかも兼任する見込みだと報じられていた。

以前、ヴィルヌーヴ監督は『デューン3』を製作する前に小休憩を取る意向を。次回作としては『Nuclear War: A Scenario』映画化企画が濃厚とされていたが、米の伝えるところによると、「ヴィルヌーヴは心変わりし、デューンに目を向ける可能性がある」という。

『デューン 砂漠の救世主』はヴィルヌーヴ監督がかねてより映画化を熱望していたもので、『デューン 砂の惑星 PART2』公開前から脚本を書き始めていると本人は。『PART2』は世界興収7億1,180万ドルの大ヒットを記録しており、ワーナー・ブラザースも勢いを保ったまま実現を急ぎたいはずだ。

