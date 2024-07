日本最高峰のマジックシアターである 「MAHOU Dining Bar OSMAND ~イアラクトの門~」と不朽の名作『ゴッドファーザー』をテーマにした、オリジナルトランプとオリジナルTシャツが、2024年7月15日(月)より国内限定発売開始となることが発表された。

「MAHOU Dining Bar OSMAND ~イアラクトの門~」のプロデューサー高山リオ氏、今最も世界が注目するマジシャンの一人である高橋匠氏による映画『ゴッドファーザー』に対する深い敬意と情熱から実現した、奇跡のスペシャルアイテム。様々な紆余曲折を経て、今回実現したスペシャルアイテムの目玉であるトランプは、『ゴッドファーザー』の「コルレオーネ家が経営するカジノホテル」をモチーフに製作されている。

『ゴッドファーザー』は2022年に公開50周年を迎えた、今なお色褪せない不朽の名作。今年はヴィトー・コルレオーネをその圧倒的な存在感で演じ切り、多くのファンを魅了してきたマーロン・ブランド生誕100周年記念の年となる

OSMANDではこれまでにもオリジナルトランプやアパレルなど様々なグッズを販売しており、今回新たに発売となるトランプは『ゴッドファーザー』のマフィアの世界観を落とし込んだ、完全オリジナルデザインのOSMANDデックの登場となる。生産数に限りがあり、OSMAND WEBショップとOSMAND店舗内での国内限定、かつ3,000個限定での発売となる。

今回のデックはUSPC社製の最高級品であり、実際にラスベガスなどで使用されているカジノデックと同じ仕様。Jokerには劇中で起きた事件をモチーフとしたイラストが描かれており、スペードのAには『ゴッドファーザー』のロゴが、スペードのKingにはドン・ビト・コルレオーネの肖像が描かれている。

TM & © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM & © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

カードの裏面にはコルレオーネ一家が経営しているカジノが描かれており、細かな点まで『ゴッドファーザー』にこだわりぬいた至高のトランプとして仕上がった。その他、予備のブランクのカードとコレクション用のスペシャルカードが付属。スペシャルカードには劇中の有名なあのセリフが描かれている。

TM & © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM & © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Tシャツもファンにはたまらないデザインで登場。全8種のデザインで製作され、それぞれが異なるデザインで『ゴッドファーザー』の世界を色濃く表現している。タイトルロゴは、ドン・コルレオーネの睨みをきかせた表情。本作を象徴する名言である「I’m going to make him an offer he can't refuse.」が描かれたTシャツ等、映画ファンは、おもわず手に取りたくなること間違いなしだ(色:白&黒、サイズ:S、 M、L、 XL)。

TM & © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM & © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM & © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM & © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM & © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

発売日は2024年7月15日(月)。この発売日は映画 『ゴッドファーザー』が1972年7月15日に日本で初公開された日と同じ日に発売開始となる。荘厳で圧倒的な存在感を放つ、ファン必見のトランプ、T シャツが手に入るチャンスだ。

今回のスペシャルアイテムを実現させた立役者であるOSMANDプロデューサーの高山リオ氏、伝説的なマジシャン、レナード・グリーン唯一の弟子であるマジシャンの高橋匠氏からはメッセージも到着している。

OSMAND プロデューサー 高山リオ氏

私は映画を愛しています。実際にいくつかの映像作品をプロデュースしてきました。映画は繰り返される日常や渇いた心にいつも新しい刺激や感動を与えてくれます。その中でも観るもの全てに感動を与え、史上最高の映画と言い切っても誰もが納得する映画があります。『ゴッドファーザー』です。『ゴッドファーザー』は映画の素晴らしさの全てを備えています。映像の美しさ、深淵で感動的なシナリオ、鋭い歴史観、そして眩いまでの才能に溢れた俳優たち。100回以上観ました。もしかしたら200回くらい観てるかも知れません。痺れて憧れ続けたこの作品に少しでも関わることが出来て、これら商品をリリースできる運びとなったことは、生涯の栄誉であり幸せであります。『ゴッドファーザー』を愛する全ての人たちに。珠玉のアイテムを手にしてください。フィルムには描かれなかった有りうべきシーンが、きっと脳裏に浮かんでくることでしょう。

高橋匠氏

私が初めて『ゴッドファーザー』に出会ったのは中学生の頃で、その雰囲気や世界観に深く影響を受けました。私のトレードマークとなっているハットも、この映画への憧れから来ています。『ゴッドファーザー』に出逢わなければ、今の私のスタイルはなかったでしょう。今回、公式の『ゴッドファーザー』トランプ制作に携わることができて、本当に感激しています。私自身、ムービープロップの収集が趣味で、コアなファンの方々にも喜んで頂けるデザインを心がけました。ぜひ手に取っていただければ幸いです。

「ゴッドファーザートランプ」「ゴッドファーザーTシャツ」は2024年7月15日(月)よりOSMAND 店舗内と公式 WEB ショップ他にて国内限定販売。詳細はをチェック。

The post first appeared on .