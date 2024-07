KASABIAN来日公演決定 ─ UKロック界の絶対王者、12年ぶり単独来日

UKロック界の絶対王者カサビアン(KASABIAN)が、新作『ハプニングス』と共に12年ぶりとなる単独での来日公演が決定した。

2024年6月29日には<グラストンベリー・フェスティバル>にシークレット・アクトとして突如出演し、入場規制がかかる大熱狂のライヴを披露したことも大きな話題。来日公演の日程は以下の通り。

10 月 7 日(月) 東京 Zepp Haneda(Tokyo)

10 月 8 日(火) 東京 Zepp Haneda(Tokyo)

カサビアン 来日公演 2024

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKET|スタンディング \9,500 指定席 \10,500

※未就学児入場不可、別途 1 ドリンクオーダー

一般プレイガイド発売日:7/20(土)

<問>クリエイティブマン 03-3499-6669

10 月 10 日(木) 大阪 Zepp Osaka Bayside

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKET|スタンディング \9,500 指定席 \10,500

※未就学児入場不可、別途 1 ドリンクオーダー

一般プレイガイド発売日:7/20(土)

<問>キョードーインフォメーション 0570-200-888

カサビアンは1997年にイギリス/レスターで結成され、2004年に衝撃のデビューを果たして以来、これまでにリリースしたアルバム7作中セカンド・アルバムから最新アルバム『ジ・アルケミスツ・ユーフォリア』まで6作連続で全英チャート1位を獲得し、英国のグラミー賞とも称される<ブリット・アワード>での「ベスト・グループ」賞を始めとする数々の音楽賞受賞歴を誇る。英国で開催される世界を代表する2大音楽フェスティバルである<グラストンベリー><レディング&リーズ>いずれもヘッドライナーを務め、世界トップ・クラスのライヴ・アクトとしても高く評価されており、<サマーソニック・フェスティバル><フジロック・フェスティバル>への出演、単独ツアーなど含め計12回来日済み、ここ日本でも根強い人気を誇っている英国⺠的モンスター・バンド=カサビアン。UKロックのDNAを引き継ぎながらも、ダンスやサイケデリカ、ヒップホップなど、多様な要素を取り入れたサウンドで人気を博し続けている。

2020年に、初期メンバーでありバンドのフロントマンとして絶対的存在感を放っていたヴォーカルのトム・ミーガンが脱退。世界中の音楽ファンへ衝撃を与え、バンドとしてもこれまでにない逆境に立たされたが、翌年にはそれまでギター、バック・ヴォーカル、そしてソングライティング/プロダクションの要としての役割を果たしてきたサージ・ピッツォーノ(以下サージ)がフロントマンへ躍り出た、新体制での再始動を発表。その年の秋に敢行されたUKツアーを全公演ソールドアウトさせ、各メディアから「復活劇か?それともリブートか?これが何であろうと、カサビアンは最高に盛り上がっていて、これまで以上にアツいバンドになっている」(英テレグラフ紙)などと絶賛。フロントマンの脱退という最大の試練に直面しながらも、新体制としてリリースした初のアルバム『ジ・アルケミスツ・ユーフォリア』(2022)で、見事全英アルバム・チャート1位を獲得した。

2022年8月には<ソニックマニア2022><サマーソニック2022(大阪公演)>に出演し、ザ・ミュージックのロブ・ハーヴェイをサポート・メンバーに向かえた圧巻のパフォーマンスが話題を呼び、盛大なカムバックを果たした。2024年2月、ニュー・シングル「コール」を公開し、同年7月に通算8作目アルバム『ハプニングス』をリリースすることを発表している。

