(MCU)『デッドプール&ウルヴァリン』の撮影現場で、ウルヴァリン役のヒュー・ジャックマンはウルヴァリン・カラーの自転車で移動していたようだ。

ジャックマンが自身のSNSで写真を公開。ウルヴァリンの黄色と青をカラーリングした自転車を、55歳のジャックマンが乗りこなしている。コスチュームに黒いジャケットを羽織り、下をペロリと出して楽しそうだ。ウルヴァリン姿のジャックマンが「♪チリンチリーン」とベルを鳴らしてご機嫌で走っていたら可愛らしい。

この投稿をInstagramで見る

車体をよく見ると、ウリヴァリンのマスクを模ったアイコンマークが貼られている。この自転車は、セットでの移動用に、スタッフがジャックマンのために用意したものなのだろうか?遊び心ある現場となっていたようだ。

親友であるライアン・レイノルズやショーン・レヴィ監督らとともに、和気藹々とした雰囲気で撮影された様子の『デッドプール&ウルヴァリン』は、2024年7月24日世界最速公開。楽しい空気感が作中にも反映されていそうだ。

