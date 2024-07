2024年6月28日より日米同時公開を迎えたホラー映画『クワイエット・プレイス:DAY 1』の米オープニング成績がシリーズ最大の数字を記録したことがわかった。米が報じている。

“音を立てたら、即死”の『クワイエット・プレイス』シリーズ最新作となる『クワイエット・プレイス:DAY 1』は、初週末で全米3,700箇所を超える映画館で封切られ、興行収入は5,300万ドルを記録。世界累計で9,850万ドルとなり、早くも6,700万ドルとされる制作費を回収した。

シリーズ最高のオープニング成績となった。2018年公開の第1作『クワイエット・プレイス』が5,000万ドル、コロナ禍で公開された第2作『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』(2021)が4,800万ドルだった。

米国での配給を率いた米パラマウントのクリス・アロンソン氏は、「我々はファンが望むものに耳を傾けました」とコメント。「このオリジンストーリー、舞台を新しい都市にしたこと、そして新鮮なキャラクターたち、これらすべてが観客の幅を広げることに繋がりました」と成功の要因について述べた。

アロンソン氏の言う通り、『クワイエット・プレイス:DAY 1』ではキャストや舞台が一新。メインキャストには『ブラックパンサー』シリーズのルピタ・ニョンゴや「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016-)で大ブレイクしたジョセフ・クインが起用された。舞台はこれまでの田舎町からニューヨークへと移り、世界が沈黙した日“DAY 1”の出来事が描かれる。

メガホンを取るのはニコラス・ケイジ主演のスリラー映画『PIG/ピッグ』(2022) で注目を浴びた新鋭監督マイケル・サルノスキ。前2作の監督を務め、リー・アボット役としても出演したジョン・クラシンスキーがプロデューサーを務めている。

『クワイエット・プレイス:DAY 1』は公開中。

