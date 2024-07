バンダイが展開する、ディズニーのお世話人形『レミン&ソラン』のディズニープリンセスをコンセプトにした お世話人形がリニューアル!

”あこがれのプリンセスの世界観でお世話遊びを楽しめる”「レミン&ソラン 魔法のプリンセスステップ」シリーズとしてラインナップされます☆

バンダイ ディズニー「レミン&ソラン 魔法のプリンセスステップ」

販売開始日:2024年8月3日(土)

販売店舗:全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、インターネット通販など

発売元:株式会社バンダイ

セガが展開する、ディズニーのお世話人形シリーズ「レミン&ソラン」がリニューアル!

「レミン&ソラン」は、ミルクをあげたり、寝かしつけたり、お世話遊びが楽しめることに加え、「ディズニープリンセス」のドレスへの着せ替え遊びが楽しめることが特長です。

着せ替えできる、別売りの「ディズニープリンセス」ドレスは細部までこだわったデザインで「アナ」「エルサ」「ラプンツェル」「白雪姫」「アリエル」の5種類を展開。

靴とアクセサリーがセットになっています。

今回のリニューアルでは、お人形とお子さんが一緒につけられる2WAY仕様のアクセサリーも付属。

お子さん自身もプリンセス気分を味わえます。

1.5才のお子さんから、成長に合わせて長くいっしょに遊ぶことができるのも嬉しいポイントです☆

プリンセスステップドール レミン/ソラン/コルネ

価格:

<レミン>5,060円(税込)

<ソラン・コルネ>各6,050円(税込)

セット内容:

<レミン>お人形(ワンピース)×1、おむつ×1、ミルクびん×1

<ソラン>お人形(ワンピース+ヘアバンド+パンツ)×1、ヘアブラシ×1、くつ×1

<コルネ>お人形(ワンピース+パンツ)×1、ヘアクリップ×3、ヘアブラシ×1、くつ×1

サイズ:

<レミン>本体(お人形) 全長約255mm ※フードは含まない

<ソラン・コルネ>本体(お人形) 全長約260mm ※カチューシャは含まない

販売場所:全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、インターネット通販等

対象年齢:

・レミン1.5才以上

・ソラン・コルネ3才以上

かわいらしいお顔をした、どんなお洋服も似合う「レミン」「ソラン」「コルネ」のプリンセスステップドール。

1.5歳から遊べる「レミン」お人形と簡単に遊べるおむつやミルクびんが付属されます。

おしゃれ遊びやごっこ遊びが楽しめる「ソラン」と「コルネ」のお人形にはヘアクリップやヘアブラシなどが付いた、よりステップアップした遊びを楽しめるお人形です。

プリンセスステップドレス -アナ-/-エルサ-/-ラプンツェル-/-白雪姫-/-アリエル-

価格:各3,025円(税込)

セット内容:

<アナ>ドレス本体×1、ネックレス×1、ヘアアクセサリー×1、くつ×1

<エルサ>ドレス本体×1、ヘアゴム×1、くつ×1

<ラプンツェル>ドレス本体×1、ティアラ×1、くつ×1

<白雪姫>ドレス本体×1、ヘアアクセサリー×1、くつ×1

<アリエル>ドレス本体×1、ヘアアクセサリー×1、くつ×1

サイズ:ドレス本体 全長約170mm

対象年齢:3才以上

ディズニーのプリンセス「アナ」「エルサ」「ラプンツェル」「白雪姫」「アリエル」をイメージしたドレスセット。

ドレス本体のほか、付属のヘアゴムやネックレス、くつなどで着せ替えを楽しめます。

ーラプンツェルー プリンセスステップドレッサー/-アリエル-/-ベル- プリンセスステップジュエリーセット

価格:

<ドレッサー>7,150円(税込)

<ジュエリーセット>各3,080円(税込)

セット内容:

<ドレッサー>ドレッサー×1、ティアラ×1、ブレスレット×1、ネックレス×1、ヘアクリップ×3、ミニコーム×1

<ジュエリーセット>ジュエリーボックス×1、ネックレス×1、ブレスレット×1、ティアラ×1

サイズ:

<ドレッサー>本体(ドレッサー)全長約240mm

<ジュエリーセット>本体(ジュエリーボックス)全幅約100mm

対象年齢:3才以上

「塔の上のラプンツェル」のラプンツェルデザインのドレッサーとアクセサリーのセット「ーラプンツェルー プリンセスステップドレッサー」がラインナップ。

「アリエル」と「ベル」をイメージした「プリンセスステップジュエリーセット」は、ミニバッグとしても活躍してくれます☆

早期購買特典キャンペーン

『レミン&ソラン 魔法のプリンセスステップ』シリーズの「レミン」「ソラン」「コルネ」いずれかのドールの購入で「レミン&ソランオリジナル絵本」がもらえる早期購買キャンペーンを実施!

絵本のストーリーは完全オリジナルになっています。

※キャンペーン品は数に限りがあります。なくなり次第終了となります

※画像はイメージです。画像は実際のキャンペーン品とは異なる場合があります

※1会計につき1つのお渡しとなります

※ひとり様1つまでです

※対象商品は店舗によって異なる場合があります

※一部取扱いのない店舗があります

※キャンペーンは予告なく変更・中止等する可能性があります

ディズニープリンセスをコンセプトにした お世話人形がリニューアルして登場。

リニューアルしたバンダイの「レミン&ソラン 魔法のプリンセスステップ」は、2024年8月3日より販売開始です☆

© Disney

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※実際の商品とは多少異なる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アリエルやラプンツェルたちの着せ替えも楽しめる!バンダイ ディズニー「レミン&ソラン 魔法のプリンセスステップ」 appeared first on Dtimes.