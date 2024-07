BABYMONSTER、デジタルシングル「FOREVER」MV公開…新たな魅力を披露

BABYMONSTERが、音楽的な変身を図った。本日(1日)、BABYMONSTERのニューデジタルシングル「FOREVER」が発売された。YG ENTERTAINMENT(以下、YG)は先月17日、公式SNSを通じてBABYMONSTERが全世界の音楽ファンへ送る招待状を連想させるイメージをサプライズ公開。その後に新曲のタイトル「FOREVER」を初公開して、初のサマーソングの発売を予告し、期待を高めた。

ベールを脱いだ「FOREVER」は、YG独特のカラーを抜け出した新たな雰囲気で目を引いた。「FOREVER」は、1980年代のシンセポップを再解釈したダンスポップジャンルで、BABYMONSTERのイメージチェンジが際立つ楽曲だ。特に、公式デビュー曲「SHEESH」で見せたカリスマ性とはギャップのある、エネルギッシュな魅力が注目を集める。ミュージックビデオの中のメンバーたちの姿はバラエティに富んでいる。BABYMONSTERは音楽的なジャンル、ビジュアルだけでなく、ボーカルカラーや歌唱スタイルでも新しい試みを行った。メンバーのアサのアップグレードしたラップと、チキタのパワフルなダンスパフォーマンスは、短いながらも強烈な印象を与える。夏に発売する楽曲らしい爽やかなサウンドとなっている。「She's unlike unlike unlike anybody / あちこちで大騒ぎ / カナダラマバサガジ / Gotta gotta go so c'est la vie」のようなキリングパート(歌で人の心を掴む部分)と「Baby it was all a dream / You thought I was yours / 勝手に勘違いしないで / It's bitter it's sweet / あの空の高くまで / I'm spreading my wings / Like I'mma live」のような歌いやすい中毒性の強いサビまで、聴く楽しさがある。「FOREVER」のミュージックビデオは、公開から1時間足らずで再生回数100万回を突破し、快調な滑り出しを見せた。このようにBABYMONSTERの新曲に関心が集まっているなか、彼女たちが激しい7月の音楽業界で新たな記録を打ち立てられるのか、注目が集まる。