UNISON SQUARE GARDENが7月24日、結成20周年記念ベストアルバム『20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX「SUB MACHINE, BESTMACHINE」』をリリースする。同アルバム収録曲より「センチメンタルピリオド (S.B style)のミュージックビデオを本日7月1日24時にオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開することが決定した。

2024年7月24日(水)リリース【受注生産限定盤 [3CD+5BD+ライナーノーツ付ブックレット+グッズ(フィギュア)+BOX仕様] 】TFCC-81069〜81076 \20,000(税込)【初回生産限定盤 [3CD+BD] 】TFCC-81077〜81080 \7,700(税込)【通常盤 [3CD]】TFCC-81081〜81083 \4,400(税込)配信リンク:https://tf.lnk.to/usg_sb※受注生産限定盤は5月15日(水)まで受付(対象ライブ会場除く)※DISC1は新曲「アナザーワールドエンド」を除きサブスク配信予定なし●CD収録曲 ※全形態共通▼DISC1 -sub tracks-01. 星追い達の祈り02. 空の在処03. レボリューションナンバーミー04. ミカエルは雲の上05. ナツノヒ06. メロウ07. カナシミトレイン08. 愛はきっと09. 月と天秤10. bad music disco11. ラズベリー、my dear12. アナザーワールドエンド(新曲)▼DISC2 -best tracks-01. センチメンタルピリオド (S.B style)02. マスターボリューム (S.B style)03. MR. アンディ (S.B style)04. cody beats (S.B style)05. スカースデイル (S.B style)06. オリオンをなぞる (S.B style)07. 流星のスコール (S.B mix)08. リニアブルーを聴きながら09. 桜のあと (all quartets lead to the?)10. harmonized finale11. シュガーソングとビターステップ▼DISC3 -best tracks-01. Silent Libre Mirage02. 10% roll, 10% romance03. Invisible Sensation04. fake town baby05. 春が来てぼくら06. Catch up, latency07. Phantom Joke08. Nihil Pip Viper09. kaleido proud fiesta10. カオスが極まる11. いけないfool logicS.B style:再レコーディング曲S.B mix:ミックス変更曲●受注生産限定盤付属Blu-ray▼DISC1<“Populus Populus” TOUR 2011 〜3rd album release tour〜>at 日比谷野外大音楽堂2011.08.20▼DISC2<Que 20th Anniversary 2days series [OPERATION HATACHI] UNISON SQUARE GARDEN 「Premium LIVE in TOKYO at 下北沢CLUB Que 2014.12.18」>▼DISC3<UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL “fun time 724”>at Nippon Budokan 2015.07.24▼DISC4<USG 2020 “LIVE (in the) HOUSE 2”>▼DISC5・<UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary & CLUB Que 30th Anniversary presents UNISON SQUARE GARDEN ワンマンライブ “流星前夜 -rebirth-”>at 下北沢CLUB Que 2024.05.08・「アナザーワールドエンド」Music Video●初回生産限定盤付属Blu-ray<UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL “fun time 724”>at Nippon Budokan 2015.07.24

■<UNISON SQUARE GARDEN 20th anniversary SPECIAL LIVE>



●<powered by キョードー西日本「福岡が極まる」>6月7日(金) 福岡県・Zepp FukuokaGUEST:マルシィ6月8日(土) 福岡県・Zepp FukuokaGUEST:BLUE ENCOUNT●<powered by キョードー北陸「金沢が極まる」>6月11日(火) 石川・本多の森 北電ホールGUEST:SHISHAMO●<powered by NORTH ROAD MUSIC「盛岡が極まる」>6月27日(木) 岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)GUEST:My Hair is Bad●<powered by NORTH ROAD MUSIC「青森が極まる」>6月29日(土) 青森・リンクステーションホール青森(青森市文化会館)GUEST:My Hair is Bad●<powered by WESS「札幌が極まる」>7月01日(月) 北海道・PENNY LANE24GUEST:the pillows7月02日(火) 北海道・PENNY LANE24GUEST:ズーカラデル●<powered by YUMEBANCHI「広島が極まる」>7月06日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMAGUEST:キタニタツヤ●<powered by DUKE「高松が極まる」>7月07日(日) 香川・festhalleGUEST:GRAPEVINE●<powered by VINTAGE ROCK std.「渋谷が極まる」>7月10日(水) 東京・Spotify O-EASTGUEST:a flood of circle、People In The Boxand more...