UNISON SQUARE GARDEN、ベストアルバム収録曲より「センチメンタルピリオド (S.B style)」MVをプレミア公開
UNISON SQUARE GARDENが7月24日、結成20周年記念ベストアルバム『20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX「SUB MACHINE, BESTMACHINE」』をリリースする。同アルバム収録曲より「センチメンタルピリオド (S.B style)のミュージックビデオを本日7月1日24時にオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開することが決定した。
楽曲「センチメンタルピリオド (S.B style)」は、2008年にリリースしたメジャーデビューシングル「センチメンタルピリオド」を新たにレコーディングしたもの。今でもライブで度々披露されているなど長年支持されている一曲だ。
深津昌和監督のもと制作されたミュージックビデオは、バンド結成15周年記念として5年前に大阪・舞洲で開催した＜プログラム15th＞のライブ映像から始まり、バンド初期の貴重なライブ映像や2015年の日本武道館ライブ映像、最近のライブ映像などが織り交ぜられたメモリアルな仕上がりだ。さらに、ミュージックビデオ公開に先駆けて今夜放送のFM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』にてラジオ初オンエアされる。
■FM802番組『ROCK KIDS802 -OCHIKEN Goes ON!!-』
※22時台にオンエア予定
https://funky802.com/rockkids/
radiko：https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20240701210000
■『20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX「SUB MACHINE, BEST MACHINE」』
【受注生産限定盤 [3CD+5BD+ライナーノーツ付ブックレット+グッズ(フィギュア)+BOX仕様] 】
TFCC-81069〜81076 \20,000(税込)
【初回生産限定盤 [3CD+BD] 】
TFCC-81077〜81080 \7,700(税込)
【通常盤 [3CD]】
TFCC-81081〜81083 \4,400(税込)
配信リンク：https://tf.lnk.to/usg_sb
※受注生産限定盤は5月15日(水)まで受付(対象ライブ会場除く)
※DISC1は新曲「アナザーワールドエンド」を除きサブスク配信予定なし
●CD収録曲 ※全形態共通
▼DISC1 -sub tracks-
01. 星追い達の祈り
02. 空の在処
03. レボリューションナンバーミー
04. ミカエルは雲の上
05. ナツノヒ
06. メロウ
07. カナシミトレイン
08. 愛はきっと
09. 月と天秤
10. bad music disco
11. ラズベリー、my dear
12. アナザーワールドエンド(新曲)
▼DISC2 -best tracks-
01. センチメンタルピリオド (S.B style)
02. マスターボリューム (S.B style)
03. MR. アンディ (S.B style)
04. cody beats (S.B style)
05. スカースデイル (S.B style)
06. オリオンをなぞる (S.B style)
07. 流星のスコール (S.B mix)
08. リニアブルーを聴きながら
09. 桜のあと (all quartets lead to the?)
10. harmonized finale
11. シュガーソングとビターステップ
▼DISC3 -best tracks-
01. Silent Libre Mirage
02. 10% roll, 10% romance
03. Invisible Sensation
04. fake town baby
05. 春が来てぼくら
06. Catch up, latency
07. Phantom Joke
08. Nihil Pip Viper
09. kaleido proud fiesta
10. カオスが極まる
11. いけないfool logic
S.B style：再レコーディング曲
S.B mix：ミックス変更曲
●受注生産限定盤付属Blu-ray
▼DISC1
＜“Populus Populus” TOUR 2011 〜3rd album release tour〜＞at 日比谷野外大音楽堂2011.08.20
▼DISC2
＜Que 20th Anniversary 2days series [OPERATION HATACHI] UNISON SQUARE GARDEN 「Premium LIVE in TOKYO at 下北沢CLUB Que 2014.12.18」＞
▼DISC3
＜UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL “fun time 724”＞at Nippon Budokan 2015.07.24
▼DISC4
＜USG 2020 “LIVE (in the) HOUSE 2”＞
▼DISC5
・＜UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary & CLUB Que 30th Anniversary presents UNISON SQUARE GARDEN ワンマンライブ “流星前夜 -rebirth-”＞at 下北沢CLUB Que 2024.05.08
・「アナザーワールドエンド」Music Video
●初回生産限定盤付属Blu-ray
＜UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL “fun time 724”＞at Nippon Budokan 2015.07.24
▲初回生産限定盤ジャケット
▲受注生産限定盤／通常盤共通ジャケット
■＜UNISON SQUARE GARDEN 20th anniversary SPECIAL LIVE＞
6月7日(金) 福岡県・Zepp Fukuoka
GUEST：マルシィ
6月8日(土) 福岡県・Zepp Fukuoka
GUEST：BLUE ENCOUNT
●＜powered by キョードー北陸「金沢が極まる」＞
6月11日(火) 石川・本多の森 北電ホール
GUEST：SHISHAMO
●＜powered by NORTH ROAD MUSIC「盛岡が極まる」＞
6月27日(木) 岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)
GUEST：My Hair is Bad
●＜powered by NORTH ROAD MUSIC「青森が極まる」＞
6月29日(土) 青森・リンクステーションホール青森(青森市文化会館)
GUEST：My Hair is Bad
●＜powered by WESS「札幌が極まる」＞
7月01日(月) 北海道・PENNY LANE24
GUEST：the pillows
7月02日(火) 北海道・PENNY LANE24
GUEST：ズーカラデル
●＜powered by YUMEBANCHI「広島が極まる」＞
7月06日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
GUEST：キタニタツヤ
●＜powered by DUKE「高松が極まる」＞
7月07日(日) 香川・festhalle
GUEST：GRAPEVINE
●＜powered by VINTAGE ROCK std.「渋谷が極まる」＞
7月10日(水) 東京・Spotify O-EAST
GUEST：a flood of circle、People In The Box
and more...
■＜20th Anniversary LIVE＞
7月24日(水) 東京・日本武道館
●オーケストラを観にいこう
7月25日(木) 東京・日本武道館
●“fun time 歌子屋”
7月26日(金) 東京・日本武道館
ゲスト：クリープハイプ
▼ライブ生配信視聴チケット情報
＜UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE ROCK BAND is fun＞7月24日(水) 開場(配信開始) 17:30 / 開演(ライブ開始) 18:30
視聴チケット販売期間：7月1日(月)12:00〜7月24 日(水)18:30
視聴チケット：5,500円(税込)
https://stagecrowd.live/unison-s-g_20th/
■＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」＞
09月08日(日) 大阪・大阪城ホール
09月11日(水) 静岡・アクトシティ浜松大ホール
09月14日(土) 北海道・カナモトホール
09月16日(月祝) 石川・本多の森北電ホール
09月17日(火) 愛知・センチュリーホール
09月21日(土) 福岡・サンパレス
09月22日(日) 広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ
09月28日(土) 香川・サンポートホール高松
10月01日(火) 栃木・宇都宮市文化会館
10月02日(水) 宮城・サンプラザホール
10月05日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
10月06日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
関連リンク
◆UNISON SQUARE GARDEN オフィシャルサイト
◆UNISON SQUARE GARDEN レーベルサイト