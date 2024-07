【トミカプレミアムunlimited 02 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3)/(PART3/鉄道車輪装着Ver.)】8月17日 発売予定価格:各1,320円

タカラトミーは、トミカ「トミカプレミアムunlimited 02 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3)」と「トミカプレミアムunlimited バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3/鉄道車輪装着Ver.)」を8月17日に発売する。価格は各1,320円。

本製品は、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3」に登場するタイムマシン「デロリアン」を「トミカプレミアムunlimited」で商品化したもの。車輪がタイヤと作中で換装する鉄道車輪の2種類で発売する。

同シリーズは、映画やドラマ、コミックといったさまざまなシーンに登場し、その魅力あふれる活躍が鮮烈に思い出されるクルマを、造形や細部に渡る塗装で最大限に再現したトミカとなっており、かつてトミカで遊んでいた大人だけでなく作品のファンも、手にとって楽しむことができる無限の可能性を秘めた「大人がアツくなれるトミカ」シリーズである。

「トミカプレミアムunlimited 02 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3)」

「トミカプレミアムunlimited バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART3/鉄道車輪装着Ver.)」

(C) TOMY

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.