ENHYPEN、2ndフルアルバム「ROMANCE：UNTOLD」トラックリストを公開…タイトル曲は「XO（Only If You Say Yes）」

ENHYPENが、今夏を熱く盛り上げる。彼らは本日(1日)、2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」のトラックリストポスターを公開した。これによると、12日午後1時に発売される同作には、タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」をはじめ、「Hundred Broken Hearts」「Brought The Heat Back」「Highway 1009」など計10曲が収録される。

「ROMANCE:UNTOLD」は互いに正反対の世界に属した“あなた”と愛を分かち合う少年のストーリーを描いたアルバムだ。自身をより良い人にしてくれる“あなた”のために忠誠を捧げる少年の話が各曲に溶け込み、有機的に繋がる。タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」はこのアルバムの叙事を正確に貫く楽曲だ。あなたが許可さえすれば、すべてを乗り越えて自分が持っている力を最大限活用して、あなたの願いを叶えてあげるという少年の意志が込められている。「XO」は「反対または承諾」を表現する表示であり、言葉の代わりにできるキス(X)とハグ(O)の意味を内包している。ENHYPENのフルアルバムは約2年9ヶ月ぶりだ。その分彼らの拡張された音楽的能力をアルバムにぎっしり詰め込んだ。8番トラック「Highway 1009」には、メンバー全員が参加した。同曲は、ヒスンが作詞・作曲・プロデュースまでした彼の自作曲だ。ここにメンバー全員が書いた歌詞が加わった。ジョンウォンは4番トラック「Hundre d Broken Hearts」のトップラインを作曲した。より一層高くなったメンバーたちのアルバムへの参加度が印象的だ。ENHYPENは5日、2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」の各曲の一部を事前に聴くことができるアルバムプレビューを公開する。