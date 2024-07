WOWOWは、デビュー40周年を迎えたTM NETWORKを2024年6月から2025年4月の11カ月間にわたって特集する。TM NETWORKの小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登(左から)2024年4月21日にデビュー40周年迎えたTM NETWORK。WOWOWでは大型アニバーサリー企画として、2024年6月から2025年4月までの11カ月間にわたり彼らを特集する。最新ライブの独占放送・配信に加え、小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登のメンバー3人によるトーク集、過去の貴重なライブ映像などスペシャルプログラムが目白押しとなっている。

6月29日に放送・配信された『TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year〜Prologue〜』で、彼らを特集するWOWOWでの今後のラインナップの詳細が発表された。8月・10月・12月は、メンバー3人による全3回完結のオリジナルトーク番組の放送・配信が決定。毎回のホスト役をメンバーひとりひとりが持ち回りで担い、Part1を木根尚登、Part2を宇都宮隆、Part3を小室哲哉が担当し、40年分の彼らの"想い"に迫る。さらに、9月には彼らのキャリアを彩るミュージックビデオコレクションの放送・配信も明らかとなった。7月27日(20:00〜)には最新アリーナツアーから最終地となるKアリーナ横浜公演を独占放送・配信。この特集を通じて、Jポップで一時代を築き、今もなおシーンのトップを走り続けているTM NETWORKの音楽の神髄に触れてほしい。なお、11月及び2025年1月以降の番組内容については、決定次第、WEBサイト等で順次発表される。○「TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year」番組ラインナップ『TM NETWORK 40th Anniversary Premium Talk Session』Part1〜Hosted by 木根尚登〜8月31日 23:00〜(WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり)Part2〜Hosted by 宇都宮隆〜10月放送・配信予定Part3〜Hosted by 小室哲哉〜12月放送・配信予定『TM NETWORK Music Video Collection 2024』9月放送・配信予定。アーカイブ配信なし。『TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year〜Prologue〜』7月27日 19:15〜(WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド※8月26日23:59までアーカイブ配信)『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days 〜YONMARU〜at K-Arena Yokohama』7月27日 20:00〜(WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド※放送・配信終了後〜8月26日 23:59までアーカイブ配信)【編集部MEMO】2024年に入ってから、アリーナツアーを開催、2枚組CD『40+ 〜Thanks to CITY HUNTER〜』のリリースと、40周年を迎えて精力的に活動を行っているTM NETWORK。7月10日には、メンバーゆかりの地であるTACHIKAWA STAGE GARDENで行われた3月8日<Day34>公演の映像を収録したBlu-rayが発売。本作では通常のライブ映像に加え、各メンバーを追った4曲のマルチアングル映像を収録している。