Ä¶¥ª¥È¥¯¤Ê¹ØÆþÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ºÇ¿·¤ÎAndroid¥¹¥Þ¥Û¡ÚÂ¨Çã¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Û
Ëè½µ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Û¥Ó¡¼¡¢¥²¡¼¥à¤ò¥Õ¥ï¤Ã¤È¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÂ¨Çã¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡£º£½µ¤ÏºÇ¿·¤ÎAndroid¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎAndroid¥¹¥Þ¥Û¤Î¹ØÆþ¸¡Æ¤»þ¤Ë¡¢¤Þ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬³Ê°ÂSIM¤³¤ÈMVNO¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢MVNO¤Î¡ÖIIJmio¡×¤Ç¤Ê¤é¡¢¡Ömotorola edge 40 neo¡×¤¬1Ëü9800±ß¡£¡ÖRedmi Note 13 Pro¡Ü 5G¡×¤Ï3Ëü9800±ß¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ª¥È¥¯²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
¤³¤ì¤ÏMNP¤¬à¾ò·ïá¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè·î¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¶â¤â¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ëMVNO·ÀÌó¤Ï¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤«¤Ê¤ê¸ú²ÌÅª¡£Ã¼Ëö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¤ÏMVNO¤Î²Á³Ê³ÎÇ§¤âËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¡Ú²èÁü¡Ûº£½µ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡úÁ´ÉôÆþ¤ê¤Î¿·¥³¥¹¥Ñ¥¹¥Þ¥Û¡ª
motorola edge 40 neo¡¡
¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿³Æ5Ëü4800±ß
6.55¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡¢ËÉ¿å¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤Ç¤ÎSuica¤äQUICPay¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëü¥Á´ÉôÆþ¤êü¥¤ÎÃ¼Ëö¡£°Å½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¶¯¤¤5000Ëü²èÁÇ¥¦¥ë¥È¥é¥Ô¥¯¥»¥ë¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢¹³Ñ¤«¤éÄ¶¹³Ñ¤ÈÉý¹¤¤»£±Æ¤ËÂÐ±þ¡£Æü¾ïÅª¤ÊÍøÍÑ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥¼¥í¤Î²÷Å¬¥â¥Ç¥ë¡ª
¡úÄ¶Âç²èÌÌ¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¥â¥Ç¥ë¡ª
Redmi Note 13 Pro+ 5G¡¡
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿³Æ5Ëü9800±ß¤«¤é
6.67¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤òºÎÍÑ¡£¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï2²¯²èÁÇ¤Î¹â²òÁüÅÙ¤Ç¡¢¸÷³Ø¼°¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡Ç½¤ÈÅÅ»Ò¼°¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Æ°¤¤Î·ã¤·¤¤Èï¼ÌÂÎ¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤ê»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£19Ê¬¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡Ö120W Xiaomi¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡×µ¡Ç½¤ÏÊØÍø¤¹¤®¡ª
¡ú¥é¥¤¥«¤È¶¦Æ±³«È¯¤Î¥«¥á¥é¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ª
Xiaomi 14 Ultra¡¡
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿³Æ19Ëü9900±ß
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥«¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥«¥á¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢35ÐÈ½´¹»»¤Ç¾ÇÅÀµ÷Î¥Ìó23Ð¡¢ F1.63¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎË¾±ó¥«¥á¥é¡¢¤½¤·¤ÆÄ¶¹³Ñ¤È¤¤¤¦4¼ïÎà¤Î²è³Ñ¤ËÂÐ±þ¡£
ËÜÂÎ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»È¤¨¡¢»£±Æ¤Î³Æ¼ïÁàºî¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡ÖPhotography-Kit¡×¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥«¥á¥é¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡ª
¡ú¥ª¥·¥ã¥ì¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤é¤³¤Á¤é¡ª
Phone¡Ê2a¡ËSpecial Edition¡¡
Nothing¡¿5Ëü5800±ß¡¿6·îÃæ½Ü°Ê¹ßÈ¯ÇäÍ½Äê
ÇØÌÌ¤¬È¯¸÷¤¹¤ëËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¡ÖNothing OS¡×¤ÎUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆÈ¼«Ï©Àþ¤òÆÍ¤¿Ê¤àNothing¼Ò¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£°ì¸«¡¢¥¯¥»¤¬¶¯¤½¤¦¤ÊÃ¼Ëö¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯Çä¸å3Ç¯´Ö¤ÎOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÊÝ¾Ú¡¢Android¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÊÝ¾Ú¤Ï4Ç¯¤È¡¢Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¤è¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ