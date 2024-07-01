ドコモ「d払い」自治体キャンペーン、7月開始分は最大35％還元
NTTドコモは、全国の自治体と連携して実施する「dポイント」「d払い」キャンペーンについて、7月から新たに6件のキャンペーンを実施する。「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。
新たにキャンペーンが始まるのは、北海道知内町、山形県中山町、長野県上高井郡小布施町、千葉県茂原市、兵庫県宝塚市、福島県15市町村。
還元率は場所によって異なる。千葉県茂原市のキャンペーンでは、茂原市商店会連合会加盟商店会の加盟店の場合、35％が還元される。自治体 期間 還元率 還元上限 北海道知内町 7月1日～8月31日 地元事業者店舗：20%
大手店舗：10% 地元事業者店舗：回／期間2,000ポイント
大手店舗：回／期間1,000ポイント 山形県中山町 7月1日～8月31日 30% 1回10,000ポイント
1カ月10,000ポイント
期間中20,000ポイント 長野県上高井郡小布施町 7月1日～7月31日 15% 1回1,000ポイント
期間中3,000ポイント 千葉県茂原市 7月16日～8月18日 茂原市商店会連合会加盟商店会の加盟店：35％
非加盟店20% 1回3,000ポイント
期間中10,000ポイント 兵庫県宝塚市 7月1日～7月31日 20% 1回1,000ポイント
期間中5,000ポイント 福島県浜通り地域など15市町村 7月25日～8月18日 12市町村：20%
3市町：10% 12市町村：回／期間5,000ポイント
3市町：回／期間2,500ポイント