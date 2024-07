モンスター・ヴァース『ゴジラxコング 新たなる帝国』の続編映画(タイトル未定)が、2027年3月26日に米公開となることがわかった。米が報じている。

2014年の『GODZILLA ゴジラ』に始まったシリーズ「モンスター・ヴァース」は好調に展開しており、最新作『ゴジラxコング』の世界興収はシリーズ歴代記録を更新する5億6,700万ドルを突破。公開から2ヶ月足らずで、第6作目となる続編も。

このたびアメリカでの公開日が決定した続編では、『ゴジラvsコング』(2021)『ゴジラxコング』を成功に導いたアダム・ウィンガード監督は続投せず。新たに、SF映画『アイ・アム・マザー』(2019)で長編映画デビューを飾った新鋭グラント・スピュートリが抜擢されている。

脚本家には、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)のデヴィッド・キャラハムが新たに参加。物語の詳細は謎に包まれたままだ。

『ゴジラxコング』ではゴジラとコングが本格的にタッグを組み、ホロウアースに出現した新たな強敵と激闘を繰り広げた。ウィンガード監督は公開当時、『ゴジラxコング』の続編ではゴジラが主体となることをが、スピュートリ監督がこのアイデアを引き継ぐかどうかにも注目が集まる。

モンスター・ヴァース新作映画(タイトル未定)は2027年3月26日US公開予定。

