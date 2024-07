(MCU)『デッドプール&ウルヴァリン』より、セイバートゥースが登場する新予告編映像が米公開された。

セイバートゥースはウルヴァリン最大のライバルの1人。ウルヴァリンと同じく「ウェポンX」の被験者だった彼は、アダマンチウム製の爪や超回復能力「ヒーリングファクター」も有する。ウルヴァリンとほぼ同等の能力を持つ、手強い相手だ。

実写映画では『X-MEN』(2000)でタイラー・メインが、『ウルヴァリン:X-MEN ZERO』(2009)ではリーヴ・シュレイバーが演じた。この度の『デッドプール&ウルヴァリン』では、『X-MEN』タイラー・メインが約24年ぶりに再演。自由の女神像の上で繰り広げられた激闘が再び実現する。



新たに公開された予告編『Nice』で、デッドプールとウルヴァリンは神聖時間軸から逸れた人やモノが“剪定”されて行き着く「虚無の世界」(背後にはディズニーに買収されてなくなった旧20世紀フォックスのロゴの石碑も落ちている)と思しき場所で大暴れしている模様。「次はどいつだ!」とウルヴァリンが声を上げると、そこに挑んできたのはセイバートゥースだ!

「おい、マジかよ!セイバートゥースだ」と、我々同様に興奮するデッドプール。「死ぬ準備は良いか?」と闘志むき出しのセイバートゥースを前に、デッドプールは「待て待て待て、タイム!」と掟破りの“待った”をかける。

「なんだその格好!」と言いながら、ウルヴァリンに突き刺さったままの刃を老婆心ながらに抜いていくデッドプールは、「みんながこの戦いを数十年待ち望んでいたんだぞ。簡単に済まされちゃ困る」と、セイバートゥース攻略法を教え込むが、ウルヴァリンが「黙れ」と一括。ついにマーベル史上最も獰猛な2人がスクリーンで再び激突する。

果たして、運命の再戦の行方は。セイバートゥースの他にも、懐かしのキャラクターの再登場はあるだろうか?映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日、世界最速公開。

