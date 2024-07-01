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気象台は、午前11時41分に、大雨警報（土砂災害）を別府市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・別府市に発表

中部、北部、西部では、2日明け方まで土砂災害に警戒してください。西部では、1日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。北部、西部では、1日夕方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■別府市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　1日昼過ぎ

■中津市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　1日夕方にかけて警戒

■日田市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　1日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　1日昼過ぎ

□洪水警報
　1日夕方にかけて警戒

■豊後高田市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　1日夕方

■杵築市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　1日昼過ぎ

■宇佐市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日夕方

■由布市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日昼前

■国東市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　1日夕方

■日出町
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　1日昼過ぎ

■九重町
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　1日昼過ぎ

■玖珠町
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　1日夕方

□洪水警報
　1日夕方にかけて警戒