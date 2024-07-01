【大雨警報】大分県・別府市に発表
気象台は、午前11時41分に、大雨警報（土砂災害）を別府市に発表しました。
中部、北部、西部では、2日明け方まで土砂災害に警戒してください。西部では、1日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。北部、西部では、1日夕方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■別府市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 1日昼過ぎ
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
1日夕方にかけて警戒
■日田市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 1日昼過ぎ
□洪水警報
1日夕方にかけて警戒
■豊後高田市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 1日夕方
■杵築市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 1日昼過ぎ
■宇佐市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日夕方
■由布市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日昼前
■国東市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 1日夕方
■日出町
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 1日昼過ぎ
■九重町
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 1日昼過ぎ
■玖珠町
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 1日夕方
□洪水警報
1日夕方にかけて警戒