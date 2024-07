韓国のガールズグループ・aespa(エスパ)のドキュメンタリー映画『aespa: MY First page』が、8月30日から公開される。auスマートパスプレミアムでは、上映期間中いつでも1,100円で鑑賞できる会員特典を実施する。○デビューから830日間を追った映画『aespa: MY First page』8月30日から公開されるドキュメンタリー映画『aespa: MY First page』 (C)2024 SM ENTERTAINMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

aespaは、KARINA(カリナ)、GISELLE(ジゼル)、WINTER(ウィンター)、NINGNING(ニンニン)の4人からなる多国籍ガールズグループ。2020年にデビュー後、爆発的な人気を博し、2023年には初のワールドツアー「SYNK:HYPER LINE」を開催した。今年は、待望の日本デビューが決定し、7月3日に日本デビューシングル「Hot Mess」をリリース。日本でのアリーナツアーが全公演完売するなど、快進撃を続けている。3週間限定で公開される映画『aespa: MY First page』は、デビューから830日間の軌跡を収めた密着ドキュメンタリー。デビュー時の映像をはじめ、アメリカでの初有観客単独公演、国連本部で行ったスピーチ、SMTOWN LIVEでの先輩アーティストとの交流、初ワールドツアーのソウル公演までの軌跡など、aespaの“初めて”のシーンを網羅。多彩なライブ映像はもちろん、会議や練習にもカメラが密着し、メンバーの素顔も垣間見える作品に仕上がっている。「auスマートパスプレミアム」では、同作を“au推しトク映画”に選出。会員特典として、平日土日問わず1,100円で鑑賞できる(高校生以下は対象外)。また、会員のほか、同伴者1名まで特典が利用可能。さらに、上映期間中は、何度でも割引が適用される。対象劇場は、全国のTOHOシネマズ、ユナイテッド・シネマ/シネプレックス、コロナシネマワールド、OSシネマズなど。