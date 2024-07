この時期に気を付けたいのがいわゆる「気象病」です。今週からいよいよ7月となります。平年より10日から2週間程度遅れ、日本各地が梅雨入りとなりました。この時期に気を付けたいのがいわゆる「気象病」です。気象病は、急激な気象の変化などが原因となって体や心に生じる不調や疾患を指します。気圧や温度・湿度の変化が大きい今年の梅雨は、とくに気象病を訴える患者が多いとの報道もあります。健康の管理の基本はまず、きちんと栄養を摂ること。身近にあって、気軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が登場していますよ。

2024年7月の新作5品まとめ(7月2日〜7月8日)ファミリーマート2024年7月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新作情報をご紹介。金沢カレー専門店監修のロースカツカレーや富山ブラックらーめんの有名店監修のまぜそば、ミニオンのパッケージがかわいいバナナ蒸しパン、透明なのにプリン味が楽しめる新感覚デザートなど、個性豊かな新メニューが登場しています。「チャンピオンカレー監修ロースカツカレー」(598円)「チャンピオンカレー監修ロースカツカレー」(598円)価格 : 598円発売地域:北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州元祖金沢カレーの専門店チャンピオンカレー監修のロースカツカレー。まろやかで濃厚なベースのルーに、炒めた玉ねぎの甘みやクリーミーさが特徴のドロっとしたカレールーを加えています。ロースカツを合わせた満足感のある仕立てです。「【 ミニオン超変身キャンペーン】ミニオン バナナ蒸しパン」(165円)「【 ミニオン超変身キャンペーン】ミニオン バナナ蒸しパン」(165円)Despicable Me 4 (C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.価格 : 165円発売地域:北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州ミニオンの好きなバナナ味の蒸しパン。手軽に食べやすいミニサイズの3個入りで、パッケージはキャラクターの顔を表現しています。「ミニオン超変身キャンペーン」対象商品です。ミニオン超変身キャンペーンDespicable Me 4 (C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.「麺家いろは監修 富山ブラックまぜそば」(598円)「麺家いろは監修 富山ブラックまぜそば」(598円)価格 : 598円発売地域:北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州富山ブラックらーめんの有名店「麺家いろは」監修のまぜそば。太麺に魚介風味の濃厚な醤油だれを合わせました。ブラックペッパーが味のアクセントです。「みそ焼きチキン串」(185円)「みそ焼きチキン串」(185円)価格 : 185円発売地域:北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄みそ焼きのチキンを味わえるホットスナック。ジューシーで柔らかい鶏もも肉を甘辛味噌とにんにくがきいたタレで焼きあげました。数量限定での発売です。「透明プリン?」(205円)「透明プリン?」(205円)価格 : 205円発売地域:北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄透明なのにプリン味が楽しめる新感覚デザート。カラメル風味の透明ソース付きです。ファミリーマート限定商品となります。まとめ7月2日発売の新商品は、元祖金沢カレーの専門店監修の「チャンピオンカレー監修ロースカツカレー」や、富山ブラックらーめんの有名店監修の「麺家いろは監修 富山ブラックまぜそば」など、手軽に本格的な味わいが楽しめるメニューが登場。また、小腹が空いた時に嬉しいホットスナック「みそ焼きチキン串」も用意しています。そのほかスイーツ好きには、人気のミニオンをパッケージに取り入れた「【 ミニオン超変身キャンペーン】ミニオン バナナ蒸しパン」や、透明なのにプリン味が楽しめる新感覚デザート「透明プリン?」も揃っています。みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。※画像は公式ホームページより引用Despicable Me 4 (C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.