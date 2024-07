【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第9話】7月1日 公開

小学館は、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第9話「仲直り」をWebマンガサイト「サンデーうぇぶり」にて7月1日に公開した。

江口を怒らせてしまった池沢。先生の機転で仲直りのチャンスを得るが……。次回は7月8日に更新予定となっている。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.