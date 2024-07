コパ・アメリカは6月30日、グループB最終節を開催した。すでに突破を決めているベネズエラ代表に続き、 エクアドル代表 も2位で2大会連続の決勝トーナメント進出を果たした。メキシコ代表は3位でグループリーグ敗退が決まった。2位のエクアドルと3位のメキシコは勝ち点が並ぶ状況で最終節に直接対決を行った。メキシコは得失点差の関係で突破のためには勝利が必須のなか、FWサンティアゴ・ヒメネスのシュートがポストに当たるなどしてなかなかゴールを奪えない。

Mexico were awarded a penalty in stoppage time that could have potentially sent them to the knockout stage, but it was overturned by VAR.



Mexico lost the match and were eliminated from Copa América. pic.twitter.com/PHrycQwoqo