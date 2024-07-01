東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ペルセウス、リグアがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ペルセウス、リグアがS高

1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数203、値下がり銘柄数334と、値下がりが優勢だった。



個別ではペルセウスプロテオミクス<4882>、リグア<7090>、セルシード<7776>がストップ高。ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>は一時ストップ高と値を飛ばした。ビリングシステム<3623>、ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ<3695>、ココペリ<4167>、オンコセラピー・サイエンス<4564>、Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｈｏｌｄｅｒｓ<4833>など15銘柄は年初来高値を更新。ホープ<6195>、ノイルイミューン・バイオテック<4893>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、ステムリム<4599>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＡＨＣグループ<7083>がストップ安。地域新聞社<2164>は一時ストップ安と急落した。Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ<1431>、ロゴスホールディングス<205A>、ＢＲＵＮＯ<3140>、ＨＥＮＮＧＥ<4475>など8銘柄は年初来安値を更新。ＧＭＯ ＴＥＣＨ<6026>、インテグループ<192A>、インテグラル<5842>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>は値下がり率上位に売られた。



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