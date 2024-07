「JAL」が、2024年7月〜9月の対象期間中にJALグループ国内線に2回搭乗することで素敵な賞品が抽選で当たる「JAL ハッピードリームキャンペーン 2024」を実施。

賞品として、東京ディズニーシーの貸切パーティー招待券や東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの宿泊などが用意されています☆

国内線「JAL ハッピードリームキャンペーン 2024」

対象期間:2024年7月8日(月)〜9月23日(月)搭乗分

応募期間:

JALマイレージバンク(JMB)会員の方2024年7月1日(月)10:00 〜 9月30日(月)23:59JALマイレージバンク(JMB)会員でない方2024年7月16日(火)10:00 〜 9月30日(月)23:59

注意事項:

搭乗5日後より応募可能。対象者:対象路線・対象便に、対象運賃にて2回搭乗された方景品表示法の定めにより、総額5,000円(税込)未満の場合には対象外となります。対象路線・対象便:JALグループ国内線全路線全便ジェットスター・ジャパンとのコードシェア便、およびSPRING JAPAN運航便は対象外となります。対象運賃:JALグループ国内線フライトマイル積算対象全運賃(パッケージツアーなどに適用される個人包括旅行運賃・募集型企画旅行割引運賃1含む)マイレージプログラムの特典航空券(マイルで交換した航空券)、幼児券(3歳未満)、および国際線航空券の国内線区間は対象外となります。

賞品:

ハッピードリームA賞当選人数:10組(1組最大4名)賞品:東京ディズニーシー貸切パーティー招待券+東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル宿泊※宿泊日は貸切パーティー当日2024年11月22日(金)となり、別日への変更はできません ハッピードリームB賞当選人数:2,500組5,000名賞品:東京ディズニーシー貸切パーティー招待券 JAL賞当選人数:30名賞品:JALグループ国内線往復航空券※航空券の有効期限は2024年10月15日(火)〜2025年3月14日(金)となります。※搭乗期間・路線・便・座席数には限りがありますクラスJ賞当選人数:50組100名賞品:東京ディズニーリゾートパークチケット

JALが、夏の国内線ご搭乗で東京ディズニーシー貸切パーティー招待券などの素敵な賞品が当たる国内線「JAL ハッピードリームキャンペーン 2024」を実施。

賞品として、東京ディズニーシーの貸切パーティー招待券や東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの宿泊などが用意されるキャンペーンです。

さらに、クラスJシート誕生20周年を記念して、上記賞品の抽選にはずれた方の中から、期間中1回以上クラスJシートに搭乗された方を対象に、ダブルチャンスを実施。

「クラスJ賞」として、抽選で50組100名に東京ディズニーリゾートパークチケットが当たります☆

東京ディズニーシー貸切パーティー(JAL主催 プライベート・イブニング・パーティー 2024)について

開催日:2024年11月22日(金)

開催時間:上記通常営業後19:30〜22:30

JAL主催のプライベート・イブニング・パーティーとして2024東京ディズニーシーを貸切にした「東京ディズニーシー貸切パーティー」を開催。

11月22日の通常営業後19時30分から22時30分まで楽しむことができます。

※ファンタジースプリングスの運営方法は未定です

※天災事変や疫病の流行またその恐れなど、やむを得ない事情により、中止・延期または賞品内容が変更となる場合があります

LALグループ国内線に2回搭乗することで素敵な賞品が抽選で当たるスペシャル企画。

2024年7月8日より開催される、国内線「JAL ハッピードリームキャンペーン 2024」の紹介でした☆

