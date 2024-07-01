¥Û¡¼¥¯¥¹ÆÈÁöÃæ¡ª¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡Û¡Ê6·îÅÙ¡Ë¤òÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Î¸ø¼°LINE¤ÇÂçÊç½¸¡ª¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¤¤¤Ä¤âÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¾ðÊó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é»Ï¤á¤¿´ë²è¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤ò6·îÅÙ¤âÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª

¡¡Åê¹Æ¤Ï¡¢À¾¥¹¥Ý¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¾¥¹¥Ý¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¼èºàÈÉ¤¬¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é

3¡¢4·îÅÙ¤ÎÅê¹Æ¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é

5·îÅÙ¤ÎÅê¹Æ¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é

¢£´ë²è¤Î¼ñ»Ý

¡¡µå¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¶ÃØ³¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡¢»ä¤À¤±¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Î¤¢¤ÎÍÍ»Ò¡Ä¡£À¾¥¹¥Ý¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¼èºàÈÉ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âÁ´»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤òÇ®¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌîµå¹¥¤­¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡Öµå¾ì¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌîµå¤ò¸«¤ëÌÜ¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ã¤È¿¼¤á¤¿¤¤¡×¡Ä¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª

¢£³µÍ×

¡¦Åê¹Æ´ü´Ö¤Ï7·î1¡Á7Æü
¡¦À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÆâ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹

LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é

¢£LINE¤Ç¤ÎÅê¹ÆÊýË¡

­¡À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
­¢²èÌÌ²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼²èÁü¤Î¾åÈ¾Ê¬¤ò¥¿¥Ã¥×
­£Éâ¾å¤·¤¿Åê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥àÆâ¤ÇÅê¹Æ

¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª

¢£6·î¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹
Æü Áê¼ê ·ë²Ì µå¾ì ÀÕÇ¤Åê¼ê 1 ¹­Åç ¢þ2-0 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§ÂçÄÅ 2 ¹­Åç ¢þ5-3 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Ä¹Ã«Àî 3 »î¹ç¤Ê¤·       4 ÃæÆü ¢þ2-3 ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¾¡¡§¿ù»³ 5 ÃæÆü ¢þ1-5 ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¾¡¡§Âç´Ø 6 ÃæÆü ¡ü3-0 ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ÇÔ¡§ÀÐÀî 7 DeNA ¢þ1-10 ²£ÉÍ ¾¡¡§¥â¥¤¥Í¥í 8 DeNA ¢þ3-5 ²£ÉÍ ¾¡¡§¾¾ËÜÍµ 9 DeNA ¡ü8-5 ²£ÉÍ ÇÔ¡§ÏÂÅÄ 10 »î¹ç¤Ê¤·       11 ¥ä¥¯¥ë¥È ¢þ4-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Í­¸¶ 12 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡ü3-9 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§ÂçÄÅ 13 ¥ä¥¯¥ë¥È ¢þ6-3 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Âç´Ø 14 ºå¿À ¢þ2-0 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¥â¥¤¥Í¥í 15 ºå¿À ¢þ6-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§ÅìÉÍ 16 ºå¿À ¡ü1-4 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§ÀÐÀî 17 »î¹ç¤Ê¤·       18 »î¹ç¤Ê¤·       19 »î¹ç¤Ê¤·       20 »î¹ç¤Ê¤·       21 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ9-4 ËÌ¶å½£ ¾¡¡§¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ 22 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ3-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§ÂçÄÅ 23 ¥í¥Ã¥Æ ¢¤6-6 ¤ß¤º¤ÛPayPay   24 »î¹ç¤Ê¤·       25 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¢þ2-7 µþ¥»¥éDÂçºå ¾¡¡§Í­¸¶ 26 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¢þ1-5 µþ¥»¥éDÂçºå ¾¡¡§Âç´Ø 27 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¡ü3-1 µþ¥»¥éDÂçºå ÇÔ¡§ÅìÉÍ 28 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ1-5 ¥¨¥¹¥³¥óF ¾¡¡§¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ 29 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ1-7 ¥¨¥¹¥³¥óF ¾¡¡§ÂçÄÅ 30 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ3-10 ¥¨¥¹¥³¥óF ¾¡¡§¥â¥¤¥Í¥í

 