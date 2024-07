Microsoftは6月25日(米国時間)、「June 25, 2024-KB5039302 (OS Builds 22621.3810 and 22631.3810) Preview - Microsoft Support」において、Windows 11向けの更新プログラム「KB5039302」のプレビュー版を公開した。この更新プログラムではいくつかの重要な修正および新機能が提供されている。

June 25, 2024-KB5039302 (OS Builds 22621.3810 and 22631.3810) Preview - Microsoft Support○追加された主な新機能および修正内容KB5039302の主なハイライトは次のとおり。デスクトップの表示ボタンが再び標準でタスクバーに表示されるファイルエクスプローラーのコンテキストメニューに新しいアーカイブファイル作成オプションの追加Emoji 15.1のサポートが追加された。一部の人物絵文字では右向きまたは左向きが選択可能Windows共有ウィンドウからファイルをコピーできる新機能を追加Snipping Toolでの録画時に音声が歪む問題に対処タスクマネージャーが開いているときに発生するUSBデバイスの取り出しに関する問題に対処日本語106キーボードを使用する環境においてタッチキーボードで特殊文字が入力できない問題に対処○「KB5039302」インストール後に繰り返し再起動する問題が発生中なお、KB5039302の公開後にこの更新プログラムをインストールした一部のデバイスで繰り返し再起動する問題が発生していることが報告されている。そのため、KB5039302の公開は一時停止されており、問題が調査中であることが発表されている(参考:「Windows 11, version 23H2 known issues and notifications | Microsoft Learn」)。