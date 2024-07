TOMORROW X TOGETHER新曲「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」が『DayDay.』7月EDテーマに決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」MVは7月2日24時に公開!

TOMORROW X TOGETHERが、7月3日にリリースする日本4thシングル「誓い (CHIKAI)」タイトル曲「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」が、日本テレビ系『DayDay.』の7月エンディングテーマに起用されることが決定した。7月1日から1ヵ月間オンエアされる。

「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」は、イントロのピアノの甘美な旋律とアコースティックギターのアルペジオフレーズが特徴的なミドルテンポのバラード。メンバーの切なく甘く美しい歌声が際立つ楽曲に仕上がっている。

「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」が収録された日本4thシングル「誓い (CHIKAI)」は、君と僕がお互いに変わってしまっても、永遠に一緒にいるというただひとつの“誓い”は変わることがないというメッセージが込められている。「誓い (CHIKAI)」には「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」に加え、メンバーのHUENINGKAIが楽曲制作に参加した「きっとずっと (Kitto Zutto)」、そして4月に発売された6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』のタイトル曲「Deja Vu」の日本語バージョンの全3曲が収録される。

なお「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」のMVは、7月2日24時(3日0時)に公開される。

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

SINGLE「誓い(CHIKAI)」

2024.09.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』

