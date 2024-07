東京ディズニーリゾートでは、2024年7月2日(火)から9月18日(水)の期間で、夏らしいびしょ濡れになって楽しめるさまざまなプログラムを開催!

東京ディズニーランドでは2023年に続き「ベイマックスのミッション・クールダウン」を公演。

2024年よりも散水量をアップしいっそうクールになれる「ベイマックス」の散水プログラムを紹介していきます☆

東京ディズニーランド 散水プログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」

公演場所:パレードルート

公演時間:約30分(1日3回公演)

フロート数:2台

開催期間:2024年7月2日(火)〜9月18日(水)

東京ディズニーリゾートでは、2024年7月2日(火)から9月18日(水)の期間中、夏の暑さを吹き飛ばすさまざまなびしょ濡れプログラムを開催!

パレードルートではディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスが夏の暑さからゲストを守るために繰り広げる散水プログラムが、2023年に引き続き公演されます。

「ベイマックスのミッション・クールダウン」は、ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスが夏の暑さからゲストを守るために繰り広げる散水プログラム。

ベイマックスは、暑さによって低下したゲストの“エナジーレベル”を上昇させるミッションを任されます。

涼しいミストを撒きながらケアが必要なエリアを探すベイマックス。

ゲストの“エナジーレベル”が著しく低下しているエリアを検知するとフロートが停止。

フロートから勢いよく水が放たれます☆

水が放たれるのは主に東京ディズニーランド/プラザ内のパレードルート。

フロートは、パレードルート上で計6回停止します。

風向きによってフロートから噴出する水がかかる範囲は変わるので、思いっきりびしょ濡れしたいゲストは風下がおすすめです☆

「ベイマックスのミッション・クールダウン」登場キャラクター

「ベイマックスのミッション・クールダウン」の登場キャラクターは「ベイマックス」

フロートは「Research Lab」の新研究所。

カラフルな実験用具がたくさん付いたフロートです。

フロートには2023年に引き続き、「モチ」と、

「フレッド」の姿も。

「フレッド」は必殺技でゲストに清涼感を与えてくれます☆

今回から、各フロートの後方に水を搭載したトレーラーが追加され、散水量がアップ!

明るく軽快な音楽とともに元気になれるプログラムです☆

暑さによって低下したゲストの“エナジーレベル”を上昇させてくれる、ミストを使ったびしょ濡れプログラム!

東京ディズニーランド「ベイマックスのミッション・クールダウン」の紹介でした。

「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 続きを見る

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2024年は散水量がアップ!東京ディズニーランド 「ベイマックスのミッション・クールダウン」 appeared first on Dtimes.