ラッパー/ソングライターSKY-HIのレギュラーラジオ番組、J-WAVE(81.3FM)『DIVE TO THE NEW WORLD』(毎週土曜 後11:00)の公開収録イベントが24日、東京・六本木のボートレース情報発信拠点「SIX WAKE ROPPONGI」で行われ、ソロアーティストのNovel CoreとAile The Shotaがゲスト出演した。同番組は、日本を超えて世界を舞台に活躍できる力を持った人々の情熱を発信するべく、週替わりで国内外で活躍する各界のゲストを招き、そのゲストが成し遂げた偉業の数々や原動力にナビゲーターのSKY-HIが迫るというもの。今回は、SKY-HIの主宰レーベル「BMSG」に所属するNovel CoreとAile The Shotaがゲストとなり、約40人のリスナーを前にトークセッションが展開された。

Coreは黒縁メガネで「知的な感じ」を演出し、Shotaは「今年は白Tとジーパンを極めたい」という決意がにじむ出で立ちで登場。冒頭では、そんな対象的な2人のファッションにSKY-HIがツッコミを入れながら、それぞれの近況を語り合った。中盤からは真剣なまなざしでHIP HOPシーンに対する思いを語る一幕も。SKY-HIは「シーンが寛容になった気がする。多様になったし、純粋に大きくなった」と言い、CoreとShotaもうなずきながら「歌うラッパーが増えた」などと所感を語りつつ、Coreは「でも、フェスとかに行くとラッパーの比率がまだまだ少ない。盛り上がっていると思っても、外に出てみるとそうでもなかったり」と言い、「もっと盛り上げるために自分にできることはないか考えている」と意欲や闘志も燃え上がらせた。この日の1曲目は、SKY-HIとNovel Core、Shota、edhiii boi、REIKOによるユニット・BMSG POSSEの第1弾シングル「Girlfriend」。オンエア外の曲中トークでは、Shotaが「曲が流れると、自然とマイクの持ち方が変わりますね(笑)」と無意識に歌唱時の握り方に変化したと笑い、それをキッカケにSKY-HIが特徴的なマイクの持ち方を次々に披露。CoreとShotaが「それは◯◯!」と答えるという“音楽好きにしか刺さらない”クイズも展開した。続けて、SKY-HIは「ヘッド(グリル部分)を持たない、マイクを持っている手の指を鼻の下に置かない。音が抜けなくなるから」と、マイクの持ち方を説明し、それをedhiii boiらにも伝授していることを明かすなど、マイク1本で勝負する3人ならではの秘話でも楽しませた。BMSG POSSEの「MINNA BLING BLING」を流した際には、SKY-HIが「レコーディングの当日、スタジオに行く道中でテーマを送ったんだよね」と言い、Coreが「もらったときにちょうどスタジオに着いたんで、そこから一気に書いた」と制作秘話も投下。さらに、ShotaとCoreが口をそろえて「最近edhiiiがディレクションしてくれる」と明かし、口調まで再現。SKY-HIは「なんかedhiiiの印象が悪いからいいところを話そう」と不敵な笑みを浮かべ、「ネイルを貸したら『蓋をへこませちゃって返せないです…』って。かわいい」(Shota)「借したコートを私服で着たらしくて、そのときにそこそこデカいメディアのスナップに撮られて自分の服みたいになってた。かわいいんだよな」(SKY-HI)と口々にフォロー(?)を入れていた。「お酒があるか否かってだけで、普段3人で話している雰囲気そのまま」という空気感で、「ありがとうって地声で言って届く距離」で見守るリスナーを楽しませた同イベントではこのほか、リスナーからの質問に生回答するコーナーなども展開。収録されたトークは7月6日放送回でオンエアされる。