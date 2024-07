【RO635 規則の実行者】発売日:2月標準価格:28,800円セール価格:25,920円

Amazonは、ファット・カンパニーから発売中のフィギュア「RO635 規則の実行者」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から10%オフの25,920円。

本商品は、育成&戦略シミュレーション「ドールズフロントライン」に登場するサブマシンガンの人形「RO635」を立体化したフィギュア。4周年記念時に実装されたスキン「規則の実行者」をモチーフに、黒と金を基調としたシックかつセクシーなドレスを纏いつつも鋭い眼差しを向ける生真面目な彼女らしい姿が忠実に再現されている。スキンのイラストでは描かれていなかった銃器の追加やガンケースの開閉仕様など、フィギュアならではの魅力も詰め込んだ商品となっている。

イメージ

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C) SUNBORN Japan Co., Ltd.