１日午前１０時３１分現在、広島県内の気象注意報
１日午前１０時３１分現在、広島県内の全ての気象警報・注意報
広島市安佐北区 大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報
広島市安芸区 大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報
尾道市 大雨（浸水害）洪水警報、雷注意報
福山市 大雨（浸水害）洪水警報、雷注意報
東広島市 大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報
廿日市市 大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報
海田町 大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報
芸北全域 大雨（土砂災害）警報、雷洪水注意報
広島市東区 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
広島市南区 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
広島市西区 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
広島市安佐南区 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
広島市佐伯区 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
呉市 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
竹原市 洪水警報、大雨警報→大雨注意報
三原市 洪水警報、大雨警報→大雨注意報
大竹市 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
江田島市 大雨（土砂災害）警報、雷洪水注意報
府中町 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
熊野町 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
坂町 大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報
備北全域 大雨雷洪水注意報
府中市 大雨雷洪水注意報
大崎上島町 大雨雷洪水注意報
世羅町 大雨雷洪水注意報
神石高原町 大雨雷洪水注意報
広島県では、２日昼前まで土砂災害に警戒してください。南部では、１日昼過ぎまで低い土地の浸水に、１日夕方まで河川の増水に警戒してください。