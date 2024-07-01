広島テレビ放送

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１日午前１０時３１分現在、広島県内の全ての気象警報・注意報

広島市安佐北区　大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報

広島市安芸区　大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報

尾道市　大雨（浸水害）洪水警報、雷注意報

福山市　大雨（浸水害）洪水警報、雷注意報

東広島市　大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報

廿日市市　大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報

海田町　大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報

芸北全域　大雨（土砂災害）警報、雷洪水注意報

広島市中区　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

広島市東区　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

広島市南区　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

広島市西区　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

広島市安佐南区　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

広島市佐伯区　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

呉市　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

竹原市　洪水警報、大雨警報→大雨注意報

三原市　洪水警報、大雨警報→大雨注意報

大竹市　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

江田島市　大雨（土砂災害）警報、雷洪水注意報

府中町　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

熊野町　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

坂町　大雨（土砂災害）警報、洪水警報→洪水注意報

備北全域　大雨雷洪水注意報

府中市　大雨雷洪水注意報

大崎上島町　大雨雷洪水注意報

世羅町　大雨雷洪水注意報

神石高原町　大雨雷洪水注意報

広島県では、２日昼前まで土砂災害に警戒してください。南部では、１日昼過ぎまで低い土地の浸水に、１日夕方まで河川の増水に警戒してください。