トニー・アイオミが、写真集『IOMMI - THE PHOTOGRAPHS』を出版することを告知した。アイオミは、ロック・ミュージシャンを撮り続けるフォトグラファーのRoss Halfinと2年間、このプロジェクトに取り組み、ブラック・サバスの初期から昨年のバーミンガム・ロイヤル・バレエ団によるブラック・サバス・バレエの初演までを包括する340ページある豪華本が誕生したという。

Rufus Publications are proud to announce ‘Iommi - The Photographs’. Tony has collaborated with renowned photographer Ross Halfin to produce a 340-page luxury book encompassing the very earliest days of Black Sabbath through to his most recent partnership with the Birmingham… pic.twitter.com/HKx4TILiIn