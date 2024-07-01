42ºÐ¤ÇÆý¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤¿»ä¤¬¡ÖÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾Ã¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡2016Ç¯¡¢42ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËÆÍÇ¡Æý¤¬¤óÀë¹ð¡£¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¶B¡Ë¡£À²Å·¤ÎðÈðÎ¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¬¤óÀë¹ð¡×¤«¤éÌó1Ç¯´Ö¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡¢»ä¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼£ÎÅÊý¿Ë¤ä¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤ÎÈ¯¸À¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÉÂ¾õÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡4Ç¯À¸¤Ç¡È·«¤ê²¼¤¬¤ê°ú¤»»¡É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Â©»Ò¤Ë¶ÃØ³
¡¡Æý¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÃæ¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÀäÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¡£¤½¤³¤Ë¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤Î¿ÊÏ©¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò°ìµ¤¤Ë²ò·è¤¹¤ë»þ´ü¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö»þÂ©»Ò¤Ï¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤¿¤Þ¤¿¤Þ·×»»ÌäÂê¤ò¸«¤ë¤È¡¢·«¤ê²¼¤¬¤ê¤Î°ú¤»»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¼«¿È¤ÏÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³ä¤È¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤ï¤º¤È¤â¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Â©»Ò¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÍÄÃÕ±à»þÂå¤«¤éÊÙ¶¯¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤ï¤º°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢4Ç¯À¸¤Ç°ú¤»»¤Î·«¤ê²¼¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾×·â¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤â²È¤Ç1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÊÙ¶¯¤»¤º¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ë½ÉÂê¤Î´Á»ú¥×¥ê¥ó¥È1Ëç¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤È·ù¤¬¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¤«¤¤à¤·¤êÈ¯¶¸¡Ä¡ÄÂ©»Ò¤Ï¡Ö¶¯À©¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤â¤ï¤¿¤·¤Ç¡¢ÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼«¼çÅª¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¯¤ëÆü¡¹
¡¡¹²¤Æ¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¶µ°é´ØÏ¢¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤É¤¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÏÀÎ¤È°ã¤¤¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ëÉ÷Ä¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö³Æ²ÈÄí¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢¸øÊ¸¤È¤«½Î¤È¤«¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ëº§¤òµ¡¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¬²È¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ï¿·¶½½»ÂðÃÏ¤ÇÆÃ¤Ë¶µ°éÇ®¤¬¹â¤¤¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë³Ø¶è¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ï¹Ó¤ìµ¤Ì£¤È¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä¡£ÃÏ°è¤Î¸øÎ©¤òÈò¤±¡¢ÎÉ¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤¿¤¤¤È»äÎ©Ãæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¿¤áÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£¤µ¤éÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤â¤ä¤á¡¢»þ´Ö¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤»¤Í¤Ð¤È¤½¤³¤Ç¹â¹»¼õ¸³¤äÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹â¹»¼õ¸³¤ÏÉáÃÊ¤ÎÆâ¿½ÅÀ¤¬½ÅÍ×¡£Äó½ÐÊª¤Ê¤É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤»Ò¤ÏÆÃ¤ËÉÔÍø¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê»æ¤¬¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÄì¤Ë¼ØÊ¢ÀÞ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ©»Ò¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔÍø¤Ê¼õ¸³¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é4Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤Î»î¸³¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¶µ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ìÀìÌç¤Î½Î¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢3Ç¯À¸¤Î2·î¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þÂ©»Ò¤Ï4Ç¯À¸¤Î½©¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¥¹¥¿¡¼¥È»þ´ü¤µ¤¨Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¾®5¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»äÎ©Ãæ³Ø¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤ê¶µ°éÊý¿Ë¤¬°ã¤¤¡¢´Ä¶¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Â©»Ò¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¢¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤â¤È¤¤É¤¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¡£¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨ÀµÄ¾¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ë¤Ï¼ê¸ü¤¤´Ä¶¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¢¡Â©»Ò¤Î¿ÊÏ©¤ÎÉÔ°Â¤òÉ×¤ËÏÃ¤¹¤È¡Ä
¢¨¼£ÎÅÊý¿Ë¤ä¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤ÎÈ¯¸À¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÉÂ¾õÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æý¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÃæ¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÀäÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¡£¤½¤³¤Ë¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤Î¿ÊÏ©¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò°ìµ¤¤Ë²ò·è¤¹¤ë»þ´ü¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö»þÂ©»Ò¤Ï¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤¿¤Þ¤¿¤Þ·×»»ÌäÂê¤ò¸«¤ë¤È¡¢·«¤ê²¼¤¬¤ê¤Î°ú¤»»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¼«¿È¤ÏÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³ä¤È¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤ï¤º¤È¤â¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Â©»Ò¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÍÄÃÕ±à»þÂå¤«¤éÊÙ¶¯¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤ï¤º°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢4Ç¯À¸¤Ç°ú¤»»¤Î·«¤ê²¼¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾×·â¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤â²È¤Ç1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÊÙ¶¯¤»¤º¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ë½ÉÂê¤Î´Á»ú¥×¥ê¥ó¥È1Ëç¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤È·ù¤¬¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¤«¤¤à¤·¤êÈ¯¶¸¡Ä¡ÄÂ©»Ò¤Ï¡Ö¶¯À©¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤â¤ï¤¿¤·¤Ç¡¢ÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼«¼çÅª¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¯¤ëÆü¡¹
¡¡¹²¤Æ¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¶µ°é´ØÏ¢¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤É¤¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÏÀÎ¤È°ã¤¤¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ëÉ÷Ä¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö³Æ²ÈÄí¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢¸øÊ¸¤È¤«½Î¤È¤«¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ëº§¤òµ¡¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¬²È¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ï¿·¶½½»ÂðÃÏ¤ÇÆÃ¤Ë¶µ°éÇ®¤¬¹â¤¤¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë³Ø¶è¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ï¹Ó¤ìµ¤Ì£¤È¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä¡£ÃÏ°è¤Î¸øÎ©¤òÈò¤±¡¢ÎÉ¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤¿¤¤¤È»äÎ©Ãæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¿¤áÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£¤µ¤éÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤â¤ä¤á¡¢»þ´Ö¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤»¤Í¤Ð¤È¤½¤³¤Ç¹â¹»¼õ¸³¤äÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹â¹»¼õ¸³¤ÏÉáÃÊ¤ÎÆâ¿½ÅÀ¤¬½ÅÍ×¡£Äó½ÐÊª¤Ê¤É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤»Ò¤ÏÆÃ¤ËÉÔÍø¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê»æ¤¬¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÄì¤Ë¼ØÊ¢ÀÞ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ©»Ò¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔÍø¤Ê¼õ¸³¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é4Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤Î»î¸³¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¶µ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ìÀìÌç¤Î½Î¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢3Ç¯À¸¤Î2·î¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þÂ©»Ò¤Ï4Ç¯À¸¤Î½©¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¥¹¥¿¡¼¥È»þ´ü¤µ¤¨Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¾®5¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»äÎ©Ãæ³Ø¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤ê¶µ°éÊý¿Ë¤¬°ã¤¤¡¢´Ä¶¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Â©»Ò¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¢¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤â¤È¤¤É¤¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¡£¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨ÀµÄ¾¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ë¤Ï¼ê¸ü¤¤´Ä¶¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¢¡Â©»Ò¤Î¿ÊÏ©¤ÎÉÔ°Â¤òÉ×¤ËÏÃ¤¹¤È¡Ä