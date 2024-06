ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルで結成されたユニット『はぴだんぶい』が、NEXCO東日本とコラボ!!本日7月1日(月)より、NEXCO東日本管内の対象サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)にて、夏休み限定『はぴだんぶい ハイウェイスタンプラリー』が開催される。『はぴだんぶい ハイウェイスタンプラリー』は、対象SA・PAに掲出されるポスターに記載の2次元バーコードを通して、スタンプ(全6種類)をスマートフォンで集めていくと、素敵な賞品がプレゼントされるというイベント。

気になる賞品は、スタンプ3種で『コンパクトうちわ』が先着2万名にプレゼント、スタンプ4種で『ガラスワイヤレススピーカー』が抽選で100名にプレゼント、スタンプ6種コンプリートで『ボールチェーンマスコット6体セット』が抽選で50名にプレゼントという内容になっている。また、スタンプラリーの開催を記念して、オリジナルシールが貰える『ショップでお買い物キャンペーン』が開催されたり、フォトパネル・ぬい撮りスポットが設置されたりと、見どころ満載。開催期間は、7月1日(月)〜8月31日(土)。NEXCO東日本管内のSA・PA 89カ所が対象となる。この機会に、SA・PAへのよりみちを楽しんでみてはいかがだろうか。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651813