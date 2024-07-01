ジャマイカvsベネズエラ スタメン発表
[7.1 コパ・アメリカ2024グループリーグ第3節](Q2スタジアム)
※09:00開始
<出場メンバー>
[ジャマイカ]
先発
GK 23 ジャーマリ ワイテ
DF 3 マイケル・ヘクター
DF 5 イーサン・ピノック
DF 15 ジョエル ラティボディエール
MF 7 デマライ・グレイ
MF 12 ウェズ ハーディング
MF 14 ケイシー パーマー
MF 17 ダミオン ロウ
MF 20 レナルド ケパ
MF 22 グレッグ リー
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 1 シャクアン デイヴィス
GK 13 C. Boyce-Clarke
DF 2 デクスター・レンビキサ
DF 4 リチャード キング
DF 6 ディション バーナード
DF 21 J. Bell
MF 16 カロイ アンダーソン
MF 19 K. Lambert
FW 8 カハイム ディクソン
FW 10 ボビー・リード
FW 11 シェイマー ニコルソン
FW 18 A. Marshsall
監督
ヘイミル ハルグリムソン
[ベネズエラ]
先発
GK 22 ラファエル ロモ
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 4 ジョン・アランブル
DF 20 ウィルカー・アンヘル
DF 21 テレンス ‘テリー‘
MF 6 ヤンヘル・エレーラ
MF 11 ダルウィン・マチス
MF 13 ホセ マルティネス
MF 16 テラスコ セゴヴィア
MF 25 エドゥアルド ベージョ
FW 23 サロモン・ロンドン
控え
GK 1 ジョエル グラテロル
GK 12 ホセ コントレラス
DF 2 ナウエル フェラーレシ
DF 5 ジョン チャンセジョール
DF 14 クリスティアン マクーン
DF 15 ミゲル ナヴァーロ
MF 8 トマス・リンコン
MF 10 ジェフェルソン ソテルド
MF 18 クリスティアン カセレス
MF 26 ダニエル ペレイラヒル
FW 7 ジェフェルソン サバリーノ
FW 9 ジョンデル・カディス
FW 17 マティアス ラカヴァ
FW 19 エリック ラミレス
FW 24 ケルヴィン アンドラーデ
監督
Fernando Ariel Batista
※09:00開始
<出場メンバー>
[ジャマイカ]
先発
GK 23 ジャーマリ ワイテ
DF 3 マイケル・ヘクター
DF 5 イーサン・ピノック
DF 15 ジョエル ラティボディエール
MF 7 デマライ・グレイ
MF 12 ウェズ ハーディング
MF 14 ケイシー パーマー
MF 17 ダミオン ロウ
MF 20 レナルド ケパ
MF 22 グレッグ リー
FW 9 ミカイル・アントニオ
GK 1 シャクアン デイヴィス
GK 13 C. Boyce-Clarke
DF 2 デクスター・レンビキサ
DF 4 リチャード キング
DF 6 ディション バーナード
DF 21 J. Bell
MF 16 カロイ アンダーソン
MF 19 K. Lambert
FW 8 カハイム ディクソン
FW 10 ボビー・リード
FW 11 シェイマー ニコルソン
FW 18 A. Marshsall
監督
ヘイミル ハルグリムソン
[ベネズエラ]
先発
GK 22 ラファエル ロモ
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 4 ジョン・アランブル
DF 20 ウィルカー・アンヘル
DF 21 テレンス ‘テリー‘
MF 6 ヤンヘル・エレーラ
MF 11 ダルウィン・マチス
MF 13 ホセ マルティネス
MF 16 テラスコ セゴヴィア
MF 25 エドゥアルド ベージョ
FW 23 サロモン・ロンドン
控え
GK 1 ジョエル グラテロル
GK 12 ホセ コントレラス
DF 2 ナウエル フェラーレシ
DF 5 ジョン チャンセジョール
DF 14 クリスティアン マクーン
DF 15 ミゲル ナヴァーロ
MF 8 トマス・リンコン
MF 10 ジェフェルソン ソテルド
MF 18 クリスティアン カセレス
MF 26 ダニエル ペレイラヒル
FW 7 ジェフェルソン サバリーノ
FW 9 ジョンデル・カディス
FW 17 マティアス ラカヴァ
FW 19 エリック ラミレス
FW 24 ケルヴィン アンドラーデ
監督
Fernando Ariel Batista
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります