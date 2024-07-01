[7.1 コパ・アメリカ2024グループリーグ第3節](Q2スタジアム)

※09:00開始

<出場メンバー>

[ジャマイカ]

先発

GK 23 ジャーマリ ワイテ

DF 3 マイケル・ヘクター

DF 5 イーサン・ピノック

DF 15 ジョエル ラティボディエール

MF 7 デマライ・グレイ

MF 12 ウェズ ハーディング

MF 14 ケイシー パーマー

MF 17 ダミオン ロウ

MF 20 レナルド ケパ

MF 22 グレッグ リー

FW 9 ミカイル・アントニオ

控え

GK 1 シャクアン デイヴィス

GK 13 C. Boyce-Clarke

DF 2 デクスター・レンビキサ

DF 4 リチャード キング

DF 6 ディション バーナード

DF 21 J. Bell

MF 16 カロイ アンダーソン

MF 19 K. Lambert

FW 8 カハイム ディクソン

FW 10 ボビー・リード

FW 11 シェイマー ニコルソン

FW 18 A. Marshsall

監督

ヘイミル ハルグリムソン

[ベネズエラ]

先発

GK 22 ラファエル ロモ

DF 3 ジョルダン・オソリオ

DF 4 ジョン・アランブル

DF 20 ウィルカー・アンヘル

DF 21 テレンス　‘テリー‘

MF 6 ヤンヘル・エレーラ

MF 11 ダルウィン・マチス

MF 13 ホセ マルティネス

MF 16 テラスコ セゴヴィア

MF 25 エドゥアルド ベージョ

FW 23 サロモン・ロンドン

控え

GK 1 ジョエル グラテロル

GK 12 ホセ コントレラス

DF 2 ナウエル フェラーレシ

DF 5 ジョン チャンセジョール

DF 14 クリスティアン マクーン

DF 15 ミゲル ナヴァーロ

MF 8 トマス・リンコン

MF 10 ジェフェルソン ソテルド

MF 18 クリスティアン カセレス

MF 26 ダニエル ペレイラヒル

FW 7 ジェフェルソン サバリーノ

FW 9 ジョンデル・カディス

FW 17 マティアス ラカヴァ

FW 19 エリック ラミレス

FW 24 ケルヴィン アンドラーデ

監督

Fernando Ariel Batista

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります