メキシコvsエクアドル スタメン発表
[7.1 コパ・アメリカ2024グループリーグ第3節](ステートファーム・スタジアム)
※09:00開始
<出場メンバー>
[メキシコ]
先発
GK 1 フリオ ゴンザレス
DF 2 ホルヘ エドゥアルド サンチェス
DF 3 セサル・モンテス
DF 5 ヨハン・バスケス
DF 6 ヘラルド アルテアガ
MF 7 ルイス ロモ
MF 17 オルベリン・ピネダ
MF 24 ルイス チャベス
FW 9 フリアン キニョネス
FW 11 サンティアゴ・ヒメネス
FW 21 C. Huerta
控え
GK 12 C. Acevedo
GK 23 R. Rangel
DF 13 ヘスス オロスコ
DF 19 I. Reyes
DF 20 B. García
DF 26 B. González
MF 8 カルロス アルベルト ロドリゲス
MF 14 エリク サンチェス
MF 16 J. Cortizo
MF 18 マルセロ フローレス
FW 10 アレクシス ベガ
FW 15 ウリエル アントゥナ
FW 22 G. Martínez
FW 25 ロベルト アルバルド
監督
ロサーノハイメ
[エクアドル]
先発
GK 22 アレクサンダー・ドミンゲス・カラバリ
DF 2 フェリックス トーレス カイセド
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 17 アンヘロ プレシアード
MF 10 レイ パエス
MF 11 ケビン ロドリゲス
MF 16 ジェレミー・サルミエント
MF 21 アラン フランコ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 13 エネル バレンシア
控え
GK 1 エルナン ガリンデス
GK 12 ウェリントン モイゼス ラミレス
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 7 L. Loor
DF 24 ホセ ウルタド
DF 25 ジャクソン ポロソ
DF 26 A. Micolta
MF 5 ホゼ チフエンテス
MF 8 カルロス・グルエソ
MF 9 ジョン イボア
MF 14 アラン ミンダ
MF 15 アンヘル・メナ
MF 18 フリオ オルティス
MF 20 J. Corozo
FW 19 ヨルディ カイセド
監督
フェリックス サンチェス
※09:00開始
<出場メンバー>
[メキシコ]
先発
GK 1 フリオ ゴンザレス
DF 2 ホルヘ エドゥアルド サンチェス
DF 3 セサル・モンテス
DF 5 ヨハン・バスケス
DF 6 ヘラルド アルテアガ
MF 7 ルイス ロモ
MF 17 オルベリン・ピネダ
MF 24 ルイス チャベス
FW 9 フリアン キニョネス
FW 11 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 12 C. Acevedo
GK 23 R. Rangel
DF 13 ヘスス オロスコ
DF 19 I. Reyes
DF 20 B. García
DF 26 B. González
MF 8 カルロス アルベルト ロドリゲス
MF 14 エリク サンチェス
MF 16 J. Cortizo
MF 18 マルセロ フローレス
FW 10 アレクシス ベガ
FW 15 ウリエル アントゥナ
FW 22 G. Martínez
FW 25 ロベルト アルバルド
監督
ロサーノハイメ
[エクアドル]
先発
GK 22 アレクサンダー・ドミンゲス・カラバリ
DF 2 フェリックス トーレス カイセド
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 17 アンヘロ プレシアード
MF 10 レイ パエス
MF 11 ケビン ロドリゲス
MF 16 ジェレミー・サルミエント
MF 21 アラン フランコ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 13 エネル バレンシア
控え
GK 1 エルナン ガリンデス
GK 12 ウェリントン モイゼス ラミレス
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 7 L. Loor
DF 24 ホセ ウルタド
DF 25 ジャクソン ポロソ
DF 26 A. Micolta
MF 5 ホゼ チフエンテス
MF 8 カルロス・グルエソ
MF 9 ジョン イボア
MF 14 アラン ミンダ
MF 15 アンヘル・メナ
MF 18 フリオ オルティス
MF 20 J. Corozo
FW 19 ヨルディ カイセド
監督
フェリックス サンチェス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります