[7.1 コパ・アメリカ2024グループリーグ第3節](ステートファーム・スタジアム)

※09:00開始

<出場メンバー>

[メキシコ]

先発

GK 1 フリオ ゴンザレス

DF 2 ホルヘ エドゥアルド サンチェス

DF 3 セサル・モンテス

DF 5 ヨハン・バスケス

DF 6 ヘラルド アルテアガ

MF 7 ルイス ロモ

MF 17 オルベリン・ピネダ

MF 24 ルイス チャベス

FW 9 フリアン キニョネス

FW 11 サンティアゴ・ヒメネス

FW 21 C. Huerta

控え

GK 12 C. Acevedo

GK 23 R. Rangel

DF 13 ヘスス オロスコ

DF 19 I. Reyes

DF 20 B. García

DF 26 B. González

MF 8 カルロス アルベルト ロドリゲス

MF 14 エリク サンチェス

MF 16 J. Cortizo

MF 18 マルセロ フローレス

FW 10 アレクシス ベガ

FW 15 ウリエル アントゥナ

FW 22 G. Martínez

FW 25 ロベルト アルバルド

監督

ロサーノハイメ

[エクアドル]

先発

GK 22 アレクサンダー・ドミンゲス・カラバリ

DF 2 フェリックス トーレス カイセド

DF 3 ピエロ・インカピエ

DF 6 ウィリアム・パチョ

DF 17 アンヘロ プレシアード

MF 10 レイ パエス

MF 11 ケビン ロドリゲス

MF 16 ジェレミー・サルミエント

MF 21 アラン フランコ

MF 23 モイセス・カイセド

FW 13 エネル バレンシア

控え

GK 1 エルナン ガリンデス

GK 12 ウェリントン モイゼス ラミレス

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 7 L. Loor

DF 24 ホセ ウルタド

DF 25 ジャクソン ポロソ

DF 26 A. Micolta

MF 5 ホゼ チフエンテス

MF 8 カルロス・グルエソ

MF 9 ジョン イボア

MF 14 アラン ミンダ

MF 15 アンヘル・メナ

MF 18 フリオ オルティス

MF 20 J. Corozo

FW 19 ヨルディ カイセド

監督

フェリックス サンチェス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります